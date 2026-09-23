Премиерът Радев ще присъства на демонстрация на безпилотни летателни системи на военния полигон „Сливница“

Министър-председателят Румен Радев ще присъства на демонстрации на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието „Ястребово око 26“. Събитието ще се състои на Учебен център „Сливница“ днес от 13.30 часа.

​В състезанието участват осем отбора от формированията на Сухопътните войски, като военнослужещите демонстрират знания и практически умения при управлението на безпилотни летателни системи. След заключителния етап на „Ястребово око 26“ ще бъдат наградени победителите.