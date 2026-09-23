Педагогическият факултет на Тракийски университет – Стара Загора ще бъде домакин на XVII МЕЖДУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН И НАУЧЕН КОНГРЕС на тема: „Образование за устойчив растеж: човек, технология и етика“

Педагогическият факултет на Тракийски университет – Стара Загора ще бъде домакин на XVII МЕЖДУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН И НАУЧЕН КОНГРЕС натема: „Образование за устойчив растеж: човек, технология и етика“

Форумът ще се проведе от 24 до 26 септември 2026 година в курортен комплекс Слънчев бряг, България.

Провеждането на ежегодните Балкански педагогическифоруми, утвърдили се като традиционни интегративниинтелектуални платформи, е логична и очаквана рефлексияна дългогодишно международно институционалнопартньорство. Организаторите на предстоящия наученконгрес имат амбицията да продължат и разширят добритепедагогически практики и да реализират форума в унисон с най-високите европейски стандарти, като осигурятоптимални условия за професионално общуване междуучени, експерти, психолози и педагози от различни страни.

Предстоящото издание на Балканския научен конгресвключва научни сесии и дискусионни панели с водещилектори, чиято експертиза и тематични проучвания щенасочат планирането, подготовката и провеждането набъдещи научни изследвания от участниците – представители на различни структури в образователнатасистема.

Целта на конгреса е да се разгледат в съпоставителенбалкански и европейски контекст педагогическите, социалните, хуманитарните и етичните измерения наобразованието на бъдещето с оглед на динамичнонапредващата дигитализация на обществото. Основнатаинтенция е да бъдат представени иновативни дигиталниобразователни технологии, да бъдат обсъдени ефективнинаучни и практически решения на актуални проблеми, кактои да бъдат обединени усилията на професионално-педагогическата общност за запазване и усъвършенстванена човешкия капитал чрез формиране на дигитални уменияи компетенции при децата и учениците, развитие на технитеспособности и таланти, на хуманистичния им потенциал.