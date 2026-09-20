Над 6000 души се включиха във велошествие по „Цариградско шосе“ в София

Участниците изминаха 16-километров маршрут в рамките на Европейската седмица на мобилността

Над 6000 души се включиха във велошествие по столичния булевард „Цариградско шосе“, организирано от Столичната община, Центъра за градска мобилност и Посолството на Кралство Дания. Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността 2026.

Участниците изминаха 16-километрово трасе, започващо от площад „Народно събрание“, преминаващо по „Цариградско шосе“ до бул. „Копенхаген“ и обратно. За около два часа част от булеварда беше освободена от автомобилно движение.

Шествието беше поведено от кмета на София Васил Терзиев и посланика на Кралство Дания Флеминг Стендер.

Преди старта Терзиев заяви, че Столичната община има амбиция значително да разшири велосипедната инфраструктура в града. Общината по-рано обяви планове за над 20 км нови и обновени велотрасета до края на 2027 г., като се търсят възможности за реализацията на още поне 10 км.

„Длъжници сме на велосипедистите в този град. Имаме много амбиция да променим това и през следващите години да изградим значително повече велотрасета“, заяви Терзиев.

Днешното събитие продължава инициативата от 10 май, когато според Столичната община близо 30 000 души са карали велосипеди по „Цариградско шосе“ във връзка с финала на българския етап на Giro d’Italia.

Европейската седмица на мобилността тази година поставя акцент върху достъпното и устойчиво придвижване и възможността гражданите да използват различни алтернативи на автомобила.

Партньор на велошествието е Посолството на Кралство Дания, като участието му е свързано с популяризирането на велосипедната култура и устойчивата градска мобилност.