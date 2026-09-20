В руското посолство в София продължава гласуването за Държавната дума

Избирателната секция ще остане отворена до 20:00 часа, като са въведени засилени мерки за сигурност

В Посолството на Русия в София продължава гласуването в избирателна секция №8050 за депутати в Деветата Държавна дума на Руската федерация.

Според съобщението на дипломатическото представителство избирателната секция ще приема имащите право на глас до 20:00 часа.

От посолството информират, че са въведени засилени мерки за сигурност. Не се допуска внасянето на чанти, раници, храна, напитки и електронни устройства, включително мобилни телефони.

За участие в гласуването руските граждани трябва да носят валиден руски задграничен паспорт, напомнят от дипломатическата мисия.

Гласуването в София е част от провежданите избори за новия състав на Държавната дума на Русия.