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В Плевен продължават машинното миене на улици и почистването на отводнителни шахти

Недялко Тенев

Дейностите ще обхванат улици и пространства в кварталите „Сторгозия“ и „Дружба“ в периода 21–25 септември

Община Плевен продължава машинното миене на уличната мрежа и почистването на отводнителните оттоци. Дейностите се извършват от „АСА Клийнинг“ ДЗЗД съгласно договора за поддържане на чистотата в града.

Машинното миене се извършва предимно през нощта, когато автомобилният трафик е по-слаб, за да се ограничи въздействието върху движението на автомобили, градски транспорт и пешеходци.

На 21 септември ще се работи в жк „Сторгозия“ по маршрута на тролейбус №7 от магазин „Лидл“ до Софийска магистрала, както и по улиците „Хаджи Димитър“, „Стоян Заимов“, „Враня“, „Зайчар“, „Пирот“, „Гео Милев“ и „Никола Петков“.

На 23 септември миенето продължава в „Сторгозия“ по ул. „Люляк“, „Тотлебен“, „Крали Марко“, включително паркингите при блокове 17, 18 и 19, пространството между блокове 13 и 16, както и по ул. „Кала тепе“ и част от ул. „Дойран“.

На 24 септември техниката ще бъде насочена към жк „Дружба“. Предвидено е почистване по маршрута на тролейбус №9, пространствата около блокове 111–118 и редица улици, сред които „Кала тепе“, „Дойран“, „Драгоман“, „Бяло море“, „Атон“, „Цар Самуил“ и „Княз Борис I“.

На 25 септември дейностите в „Дружба“ ще обхванат маршрута на тролейбус №5, паркингите при блокове 121, 123, 124, 131 и 132, пътя пред Спортното училище и улиците „Дойран“, „Тодор Табаков“, „Хилендар“, „Дряново“, „Емине“, „Варна“ и „Майска“.

Паралелно с машинното миене ще се извършва и почистване на отводнителните оттоци. На 21 септември е предвидена работа по бул. „Георги Кочев“ и ул. „Индже войвода“, на 23 септември – по бул. „Георги Кочев“ и ул. „Ангел войвода“, а на 24 септември – по бул. „Георги Кочев“ и ул. „Ильо войвода“.

На 25 септември екипите ще работят по отводнителните съоръжения по маршрута на тролейбус №9 в жк „Дружба“, включително в районите около сервиз „БМВ“, бензиностанция „Шел“ и блокове 411А, 422 и 322.

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