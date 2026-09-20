Хонконг запазва третото си място сред водещите световни финансови центрове

Градът остава лидер в Азиатско-тихоокеанския регион и оглавява няколко ключови направления във финансовия сектор

Хонконг запазва третата си позиция в света и първото място в Азиатско-тихоокеанския регион според 40-ото издание на Индекса на световните финансови центрове (Global Financial Centres Index).

Класацията е изготвена от британския аналитичен център Z/Yen Group и Китайския институт за развитие. В нея са оценени общо 117 финансови центъра, като Хонконг получава 756 точки.

Особено силно е представянето на града в няколко ключови направления. Хонконг заема първо място в света при финансовите технологии, развитието на финансовия сектор и управлението на инвестиции.

Градът продължава да има водещи позиции и в застрахователния и финансовия сектор, затвърждавайки ролята си на един от най-значимите международни финансови центрове.

Хонконг се нарежда и на второ място в световен мащаб по бизнес среда, инфраструктура и човешки капитал.

Резултатите от индекса показват, че градът продължава да поддържа силна конкурентна позиция на международните финансови пазари и водещата си роля сред финансовите центрове в Азия.