Над 50 атлети със зрителни увреждания ще участват в национален турнир във Варна

Състезанието ще се проведе на 12 септември в спортен комплекс „Локомотив“

Национален турнир по лека атлетика за хора със зрителни увреждания ще се проведе на 12 септември във Варна. Състезанието започва в 09:00 часа в спортен комплекс „Локомотив“.

Очаква се в надпреварата да участват над 50 атлети от 14 клуба от цялата страна. Те ще бъдат разпределени в три възрастови групи.

Състезателната програма включва пет дисциплини – бягане на 100 и 200 метра, дълъг скок, мятане на диск и тласкане на гюле.

Организатор на турнира е Спортен клуб за хора с увреждания „Вихър“ с подкрепата на Община Варна и Министерството на младежта и спорта.

Целта на инициативата е да насърчи физическата активност, социалното приобщаване и спортната реализация на хората с увреждания, както и развитието на адаптираната лека атлетика в България.

Награждаването на призьорите в отделните възрастови групи е предвидено за 13:00 часа.