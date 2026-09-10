Пловдив въвежда изкуствения интелект в образованието с нова програма до 2028 г.

Предвиждат се обучения за учители и ученици, AI хакатон, модернизация на училищата и отваряне на училищните дворове

Община Пловдив представи Общинската образователна програма за периода 2026–2028 г., в която сред новите приоритети са изкуственият интелект, иновативните методи на преподаване и свободният достъп до училищните дворове и спортните зони.

Програмата беше представена пред директори на пловдивски училища по време на работна среща в Дома на културата „Борис Христов“. Акцентът е върху модернизацията на образованието и използването на нови технологии.

Една от основните новости е подпрограмата „Интегриране на изкуствения интелект в образованието“. Тя предвижда осигуряване на AI Pro акаунти, обучения за използване на изкуствен интелект при проектно базираното обучение и STEM проекти, както и технологични решения за безопасен достъп до AI инструменти.

Планирани са онлайн курсове за учители и ученици, безплатно сертифициране на педагогически специалисти като Gemini експерти и ежемесечни срещи за споделяне на добри практики. През юни 2027 г. трябва да се проведе и 48-часов AI хакатон за ученици.

Друга нова подпрограма е насочена към иновативни образователни практики и обединява изкуствен интелект, CLIL обучение, игрови подходи и интерактивен театър. За нея са предвидени до 45 000 евро през 2026 и 2027 г. и до 51 000 евро през 2028 г.

Програмата продължава и финансирането за подобряване на училищните и детските дворове, спортните площадки, модернизацията на учебния процес, метода „Монтесори“, кариерното ориентиране и дуалното образование.

До 100 000 евро годишно са предвидени и за подпомагане на училищата, които осигуряват свободен достъп на гражданите до дворовете и спортните си зони. Сред допустимите дейности са ремонти на повредени съоръжения и изграждане на видеонаблюдение.

С новите мерки Община Пловдив цели да разшири използването на съвременни технологии в учебния процес и да подкрепи учителите и учениците при навлизането на изкуствения интелект в образованието.