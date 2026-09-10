Литературният клуб към ЦПЛР – Стара Загора кани деца и младежи да открият силата на думите

Заниманията през учебната 2026/2027 г. ще развиват уменията по четене, писане и творческо изразяване

Литературният клуб към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора набира участници за учебната 2026/2027 година. Заниманията са безплатни и са предназначени за деца и младежи на възраст от 6 до 19 години.

Обучението е подходящо както за деца с интерес към книгите и творческото писане, така и за тези, които искат да подобрят уменията си по четене, писане и книжовен език.

В клуба участниците се запознават с различни литературни жанрове, създават сюжети и персонажи и развиват умения за ясно и въздействащо изразяване. Заниманията включват творчески игри, дискусии и упражнения по езикова грамотност.

През учебната 2025/2026 г. възпитаниците на клуба са спечелили 84 отличия от национални и международни конкурси, като над 50 от тях са призови места.

Ръководител на клуба е Невена Божкилова – филолог, магистър по предучилищна и начална училищна педагогика и автор на детски книги.

Заниманията се провеждат в Културния център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“, ет. 2, стая 10, на ул. „Митрополит Методий Кусев“ №20 в Стара Загора.

Повече информация за записването може да бъде получена на телефон 0893 57 64 57.