Модерна и нова стрийт фитнес площадка в Разлог

На 13 ноември в Разлог бе открита официално нова спортна площадка, благодарение на Община Разлог, която стана един от отличените участници в Петия национален конкурс на инициативата „Нестле за Живей Активно 2024“ на „Нестле България“ АД.

В резултат на предоставеното дарение в града, беше изградена модерна и достъпна спортна зона за физическа активност – стрийт фитнес площадка, създадена в подкрепа на активния и здравословен начин на живот.

Новото съоръжение е предназначено, както за децата и техните родители, така и за всички гости на Разлог. Площадката предлага възможност за спорт и движение на открито в съвременна, безопасна и достъпна среда.

С реализацията на този проект Община Разлог затвърждава своя ангажимент към развитието на здравословни навици и създаването на качествена инфраструктура за активен начин на живот сред местната общност.

„Спортът е здраве – това не са просто думи, а начин на мислене. С всяко ново съоръжение даваме възможност на децата и младежите да прекарват повече време навън, да се движат, да общуват и да се грижат за своето тяло и дух.“ – сподели кметът на Община Разлог.

Кметът изрази искрени благодарности към „Нестле България“ АД за възможността за участие в проекта.

Излез, тренирай и се грижи за себе си – всеки ден е нова възможност!

