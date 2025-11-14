Шумен ще светне в лилаво в подкрепа на недоносените деца

На 17 ноември 2025 г., по повод Световния ден на недоносените деца, Община Шумен ще се присъедини към инициативата за повишаване на обществената осведоменост относно преждевременното раждане и грижата за недоносените бебета.

В знак на съпричастност и подкрепа към най-малките бойци и техните семейства, две емблематични сгради в града – Драматично-кукленият театър „Васил Друмев“ и Паметникът „Създатели на българската държава“ – ще бъдат осветени в лилаво. Това е цветът на надеждата, смелостта и борбата – символ на силата на недоносените деца и обичта на техните родители.

С този жест Шумен се включва в глобалната инициатива, обединяваща градове по целия свят в подкрепа на децата, родени преждевременно, и на медицинските специалисти, които ежедневно се грижат за тях.

Община Шумен призовава всички граждани да изразят своята съпричастност, като на 17 ноември облекат нещо лилаво или споделят снимки в социалните мрежи с хаштаг #ШуменВЛилаво и #НедоносенитеГерои.

