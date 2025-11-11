Млад ветеринарен лекар поема грижата за безстопанствените животни в община Плевен

След проведена процедура по подбор Община Плевен откри ветеринарен лекар – млад, отговорен и отдаден на професията, който ще се грижи за животните към общинското звено „Намаляване популацията на безстопанствени кучета“.

Грижата за бездомните четириноги поема д-р Ина Георгиева.

Д-р Георгиева е на 27 години, възпитаник на СУ „Иван Вазов“ – гр. Плевен, профил „Природоматематически“. След това завършва Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора. От началото на 2023 г. трупа професионален опит в една от частните ветеринарни клиники в Плевен.

В новата си роля д-р Георгиева ще извършва прегледи при постъпване и изписване на животните, както и дейностите по кастрация, ваксинация и обезпаразитяване. Тя ще участва и в осигуряването на необходимите зооветеринарни изисквания при престоя на бездомните кучета във временния приют за животни към Община Плевен, както и във воденето на съответната документация за тези дейности.

„Търсихме не просто нов човек, а отговорен и отдаден ветеринарен лекар, който иска да бъде част от екип, споделящ нашата цел – хуманно отношение към животните и грижа за тяхното здраве“, споделят от звеното „Намаляване популацията на безстопанствени кучета“.

Община Плевен пожелава успех на д-р Ина Георгиева в нейната важна и отговорна работа.

