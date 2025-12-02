Международният младежки център – Стара Загора с празнична програма за декември

Творчество, нови умения и междукултурни срещи очакват младите хора в последния месец на годината

Международният младежки център – Стара Загора представя своята декемврийска програма, изпълнена с креативни работилници, тематични събития и обучителни модули, насочени към млади хора от града и региона.

Младите старозагорци ще имат възможност да участват в интерактивни ателиета, междукултурни вечери, тематични обучения и коледни инициативи, които развиват умения, поощряват активното участие и изграждат чувство за общност.

Акценти от програмата:

4 декември – Езиково кафене, 19:00 ч.

Неформална среща за практикуване на чужди езици в приятна среда и с международно участие.

8 декември – Представяне на наръчника „Млад оратор 2“, 17:30–19:30 ч.

Събитието ще се проведе в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и е насочено към младежи, които искат да развият своите умения в публичното говорене.

9 декември – Междукултурна кулинарна вечер, 17:30–19:30 ч.

Младите участници ще споделят традиции, рецепти и вкусове от различни националности.

11 декември – Ателие с глина: керамика и грънчарство, 19:00 ч.

Творческа работилница за изработка на керамични изделия.

12 декември – Коледна арт работилница, кулинарно ателие „С вкус на канела“ и коледен слийпоувър, от 17:00 ч.

Празнична комбинация от творчество, готвене и тематични активности в духа на Коледа.

15 декември – Обучителен модул „Успешни младежи: игри за мозъка“, 19:00 ч.

Интерактивна обучителна сесия за концентрация, логическо мислене и работа в екип.

19–20 декември – Работилница „Свали етикета“ с Ваня Нотева, фондация „Приложно образование“, 11:00–15:30 ч.

Модул, насочен към самоосъзнаване, личностно развитие и преодоляване на стереотипи.

Програмата на Международния младежки център подчертава стремежа да се развиват ключови компетентности, да се създават възможности за неформално учене и да се изгражда позитивна и подкрепяща среда за всяко младо момиче и момче в Стара Загора.

Всички събития са напълно безплатни, а участието става чрез предварително записване.

Екипът на ММЦ очаква младите хора за един вдъхновяващ и празничен месец!

