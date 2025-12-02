Доброволци от SОfia HELPers се включиха в подготовката на храна за бездомни към Фондация „Св. Пророк Илия – доброволческа кухня“

На 28 ноември SOfia HELPers се включи в каузата на Фондация „Св. Пророк Илия – доброволческа кухня“ към столичния храм „Св. Пророк Илия“.

Доброволците ни приготвиха 450 сандвича за нуждаещите се.

Доброволческата кухня на Фондацията е разположена на територията на едноименния храм в столичния кв. „Дружба-2“ и е ангажирана с инициативата от 26 години. Всяка събота фондацията с помощта на доброволци приготвя и раздава храна за близо 500 човека – социално слаби, бездомни, пенсионери, работещи с ниски доходи. Отделно от раздаването на храна, на територията на храма храна се подготвя и доставя и в кв. „Бусманци“ в Дом за инвалиди – възрастни хора. Продуктите се осигуряват със средства на фирми – дарители на доброволни начала.

