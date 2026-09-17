Малки пътешественици се потопиха в света на железниците

Посещението на жп гара „Тракия“ и колекцията от железопътни макети беше част от инициативите на ДГ „Кремена“ и РИОСВ – Пловдив за Европейската седмица на мобилността 2026

Децата от четвъртите групи на ДГ „Кремена“ се потопиха в света на железниците и научиха повече за историята на влаковете, железопътния транспорт и железопътния моделизъм. На 17 септември малките пътешественици посетиха ЖП- гара „Тракия“ в Пловдив, където разгледаха интересни железопътни експонати и впечатляваща колекция от умалени модели на влакове и композиции.

Посещението беше част от програмата на ДГ „Кремена“ по случай Европейската седмица на мобилността 2026 и от инициативите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив, посветени на темите за безопасното, активно и устойчиво придвижване.

За децата срещата с железниците беше истинско пътешествие назад във времето. Те видяха различни железопътни артефакти, ретро експонати, снимки, табели и други предмети, свързани с развитието на железопътния транспорт у нас. Любопитството им привлече и колекцията от детайлни движещи се макети на локомотиви, вагони и железопътни композиции.

Зад създаването и поддържането на железопътното пространство на гара „Тракия“ стои Мирослав Неделчев – локомотивен машинист и създател на музейната колекция, посветил целия си живот на съхраняването на историята на българските железници. Той разказа на децата за развитието на влаковете – от първите железопътни превозни средства, задвижвани с коне, през парните локомотиви и вагони до съвременните екологични влакове. Благодарение на хобито си ентусиастът постепенно изгражда мащабни железопътни макети на движещи се миниатюрни локомотиви и вагони, събира табели, документи и предмети, разказващи истории и успява да ги събере на едно място.

Малките посетители имаха възможност да влязат в различни роли, свързани с железопътния транспорт – на машинисти, ръководители на движението, кондуктори, пътници и разпоредители. Така чрез игра те се докоснаха до професиите и работата на хората, които осигуряват безопасното и организирано движение на влаковете.

Срещата с железниците беше и повод децата да разберат защо изборът на транспорт има значение за околната среда. Железопътният транспорт е един от по-екологичните начини за придвижване, особено при електрифицираните железопътни линии. Когато много хора пътуват с един влак, това намалява необходимостта от множество автомобили по пътищата, а с нея и натоварването на градския трафик, шума и емисиите от транспорта.

Влакът обаче остава един от подценяваните начини за придвижване в България. Наред с обществения транспорт, ходенето пеша и велосипедите, железницата има потенциал да бъде важна част от по-устойчивата мобилност – особено за пътуванията между населените места и в регионите с добра железопътна свързаност.

Именно затова темата за устойчивата мобилност трябва да достига до децата още от ранна възраст – не като сложна теория, а чрез любопитни преживявания и реални примери. Един влак, една гара или дори един малък модел могат да дадат повод за разговор за това как се движим и какъв град искаме да оставим след себе си.

Посещението на жп гара „Тракия“ беше само една от инициативите на ДГ „Кремена“ в рамките на Европейската седмица на мобилността. В програмата бяха включени още инициативи по повод Деня без загинали на пътя, „Игри – баба и внуче“ и творчески работилнички.

Инициативата даде възможност да поговорим за транспорта не само като средство да стигнем от една точка до друга, а като част от начина, по който живеем. А за най-малките това може да започне с един влак, който потегля по миниатюрните релси. И с въпроса: „С какво ще пътуваме утре?“.