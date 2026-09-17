Sofia AirCareer Port събира пет компании и представя възможностите за кариера в авиацията на Кошер 2026

СОФ Кънект показва за първи път умален модел на бъдещия Терминал 3

София, 17 септември 2026 г. – Sofia AirCareer Port, кариерната инициатива на СОФ Кънект, за четвърти път събира компании от авиационната индустрия и среща младите таланти с възможностите за професионално развитие в сектора. За втора поредна година инициативата е част от кариерното изложение Кошер на Тук-Там.



На щанда на Sofia AirCareer Port посетителите имат възможност да се срещнат с представители на пет компании от авиационния сектор – Aviapartner, BULATSA, Latecoere, Lufthansa Technik и SOF Connect – и да се запознаят с различни професионални направления и възможности за развитие в авиацията. Изданието през 2026 г. преминава под мотото „Постави основите на нова кариера“, като акцентира върху възможностите за професионално развитие и уменията, необходими за бъдещето на индустрията.



Авиационният сектор днес предлага професионални възможности далеч отвъд традиционно познатите пилоти и кабинен екипаж. Сред направленията са операции, информационни комуникационни технологии, инженеринг, клиентско преживяване, търговски дейности, финанси, сигурност, устойчивост и управление. Наред с това технологичната трансформация на летищата променя ежедневната работа и създава нови професии и компетенции, свързани с изкуствения интелект, автоматизацията, дигиталните услуги, 5G технологиите и решенията, базирани на данни.



„Ако сте млади, амбициозни и любопитни, това е много вълнуващ момент да се присъедините към летище „Васил Левски“ – София. Ние изграждаме летището на бъдещето и търсим хора, които искат да бъдат част от този път. Тук можете да реализирате идеите си, да развивате уменията си, да работите с международни партньори и да виждате резултата от работата си всеки ден. Най-важното е, че можете да изградите международна кариера, без да напускате България. Вашата кариера може да излети оттук.“, каза Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект.

По време на изложението за първи път показваме бъдещият Терминал 3 чрез умален модел в мащаб 1:500, изграден от над 10 000 LEGO® строителни елемента. Моделът е създаден от ТухЛАБ и Club LeBGо, като за неговото проектиране бяха необходими над 100 часа, а за изграждането му – повече от 25 часа. Макетът включва 9 самолета, два терминала, една метростанция и една кула за контрол на полетите. Моделът официално представи Хесус Кабайеро заедно с посланиците на Терминал 3 Тервел Замфиров, световен шампион по сноуборд и бронзов медалист от олимпийските игри в Милано през 2026 и Малена Замфирова, сноубордистка. Посетителите могат да видят в детайли мащаба и визията на бъдещия летищен комплекс и да погледнат с перспективата към развитието на летището и авиацията.



В рамките на събитието се проведе дискусията „Може ли по-добрата свързаност да направи България по-конкурентоспособна до 2036 г.?“, в която участваха Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект, Ангелина Борисова, основател и изпълнителен директор на Anagami и Autsorsa, и Тервел и Малена Замфирови, сноубордисти. Разговорът постави във фокус свързаността като фактор, който може да има значение не само за по-бързото придвижване, но и за привличането на инвестиции и таланти, развитието на туризма и достъпа до международни пазари. Участниците обсъдиха как инфраструктурата и глобалните връзки могат да се превърнат в реално конкурентно предимство за България и как страната може да се утвърди като място, в което следващото поколение не само се завръща, но избира да изгражда своето бъдеще.



Тазгодишното издание на Кошер поглежда 10 години напред – към 2036 г. и към уменията, професиите и решенията, които ще имат значение за бъдещите възможности за кариера. За младите професионалисти това означава не просто да се подготвят за конкретна професия, а да развиват способността си да учат, да се адаптират и да се развиват в среда, която се променя постоянно. Това е особено актуално за авиацията, където технологиите, изкуственият интелект и дигитализацията променят начина, по който работят летищата, както и ролите и компетенциите, необходими за тях.

Чрез Sofia AirCareer Port СОФ Кънект продължава да изгражда връзка между авиационната индустрия и бъдещите професионалисти, като представя летището не само като място за работа, а като среда, в която хората могат да развиват кариерата си в различни професионални направления и да бъдат част от трансформацията на авиацията.



Снимки от събитието можете да свалите от този линк: https://tinyurl.com/3hhaesex