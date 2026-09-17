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Общинският съвет прие бюджета на Община Мездра за 2026 г.

Недялко Тенев

Общински съвет прие бюджета на Община Мездра за 2026 г. Решението беше взето на септемврийската сесия на местния парламент с 14 гласа „за“ и 3 „въздържал се“ от присъстващите на заседанието 17 общински съветници.

Финансовата рамка на Бюджет 2026 е 23 177 613 € (45 331 470,83 лв.). Това е с 1 327 561.10 € (2 596 483,83 лв.) повече в сравнение с първоначалния размер на миналогодишния бюджет и с 3 653 252,50 € (7 145 140,83 лв.) повече от този за 2024 г.

Предвидените бюджетни взаимоотношения между централния и общинския бюджет са в размер на 16 484 750 € (32 241 368,59 лв.), което е с 1 006 553,53 € (1 968 647,59 лв.) повече спрямо тези за 2025 г. Те са разпределени, както следва:

• обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 13 512 950 €;

• трансфери за местни дейности – 2 971 800 € (в т. ч. 1 335 300 € обща изравнителна субсидия, 1 303 200 € целева субсидия за капиталови разходи и 127 800 € за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища);

• трансфери за други целеви разходи за местни дейности – 205 500 €.

За финансиране на делегираните от държавата дейности в приходната част на бюджета са планирани средства в размер на 14 866 286 €. Местните дейности ще бъдат финансирани с 8 311 327 €, от които 4 256 776 € собствени приходи, в т. ч. 1 157 382 € данъчни приходи и 3 099 394 € неданъчни приходи.

Заложените данъчни приходи са: 550 000 € от данък върху превозните средства, 350 000 € от данък върху недвижимите имоти, 240 000 € от данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, 8 582 € от патентен данък, 4 738 € от данък върху таксиметров превоз на пътници и 3 962 € от туристически данък.

Прогнозираните неданъчни приходи са: 1 644 900 € от общински такси, 594 569 € приходи от концесии, 520 500 € постъпления от продажба на нефинансови активи, 192 170 € приходи и доходи от собственост, 103 000 € от глоби, санкции и наказателни лихви, 96 800 € други неданъчни приходи, – 35 545 € внесен данък върху продажбите и – 17 000 € внесен ДДС.

В разходната част на бюджета са заложени 210 737 € за дофинансиране на делегирани от държавата дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия, в т. ч. 174 254 € във Функция „Общо държавни служби“, 23 683 € във Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и 12 800 € във Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.

Дейността на Общинския съвет ще бъде финансирана с местни приходи в размер на 223 865 € (437 841,88 лв.), което е с 51 582,13 € (100 885,88 лв.) повече в сравнение със заложените средства в миналогодишния бюджет. В т. ч. 187 013 € за възнаграждения и осигурителни вноски, 36 352 € за текуща издръжка и 500 € разходи за членски внос.

С 92 100 € (180 131,94 лв.) ще бъдат субсидирани спортните клубове, с 12 800 € (25 034,62 лв.) – дофинансирана дейността на читалищата, а 33 283 € (65 095,89 лв.) са заложени за подпомагане на клубовете на пенсионерите и на хората с увреждания.

До 19 900 € (38 921,02 лв.) са планирани за ограничаване популацията на бездомните кучета и до 15 300 € (29 924,20 лв.) за подпомагане дейността на СНЦ „В помощ на животните в Мездра“.

125 300 € (245 065,50 лв.) са предвидени за осъществяване на мероприятията от културния календар на Община Мездра и 16 740 € (32 740,59 лв.) – за тези от културния календар на кметствата на селата.

Утвърдените целеви разходи за помощи по решение на Общинския съвет са в размер на 20 500 €, в т. ч. 12 830 € за новородени, 5 110 € за подпомагане на семейства и лица с репродуктивни проблеми и 2 560 € други помощи.

Размерът на еднократна финансова помощ за новородени остава непроменен: 204,52 € (400 лв.) за всяко първо родено дете, 178,95 € (350 лв.) за всяко второ родено дете и 76,69 € (150 лв.) за всяко трето родено дете след 31.12.2025 г.

За реализиране на Инвестиционната програма за т. г. са заложени 2 067 279 € (4 043 246,29 лв.), с източници на финансиране:

• 1 303 198 € (2 548 833,74 лв.) целева субсидия за капиталови разходи;

• 617 432 € (1 207 592,03 лв.) преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за м. г.

• и 146 649 € (286 820,51 лв.) собствени средства.

В Инвестиционната програма са включени:

• ремонт на 55 улици в гр. Мездра и в съставните села на общината: Боденец, Брусен, Върбешница, Горна и Долна Кремена, Дърманци, Елисейна, Зверино, Злидол, Игнатица, Кален, Крапец, Крета, Лик, Лютиброд, Моравица, Ослен Криводол, Очиндол, Ребърково, Руска Бела, Старо село, Типченица, Цаконица и Царевец;

• ремонт на площад „Водни дол“ в Оселна;

• ремонт на тротоарите на 1 улица в Горна Бешовица;

• подмяна на водопроводите на 2 улици в Ребърково и Руска Бела;

• изработване на технически проекти за реконструкция на довеждащи водопроводи в Игнатица, Лик, Лютидол, Ослен Криводол и Цаконица.

В Бюджет 2026 са планирани средства за обслужване на общинския дълг по два договора с Фонд „ФЛАГ” ЕАД и по един договор за безлихвен заем с Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Максималният размер на общинския дълг и на общинските гаранции към 31.12.2025 г. е в размер на 1 703 016 € (3 330 809,78 лв.).

В бюджета за т. г. са разчетени средства в размер на 727 463 € (1 422 793,96 лв.) за изпълнението на 6 проекта по Националния план за възстановяване и устойчивост, на 3 проекта по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. и на 1 проект по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.:

• Проект „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрическо превозно средство, включително свързана зарядна станция за предоставяне на социални услуги в община Мездра“;

• Проект „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане в Дом за стари хора – гр. Мездра, област Враца“;

• Проект „Енергийно обновяване на МЖС – гр. Мездра, ул. „Баданец“ №4“;

• Проект „Енергийно обновяване на МЖС – гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №35, бл. 1“;

• Проект „Енергийно обновяване на МЖС – гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №4“;

• Проект „Енергийно обновяване на МЖС – гр. Мездра, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №40“;

• Проект „Енергийна ефективност в СУ „Св. Климент Охридски“, нов корпус в с. Зверино, община Мездра“;

• Проект „Иновативни здравно-социални услуги в община Мездра“;

• Проект „Грижа в дома в община Мездра“;

• Проект „Укрепване на общинския капацитет в община Мездра“.

Училищата и детските градини ще продължат да работят по проекти, финансирани по националните програми на Министерство на образованието и науката:

• Проект „Силен старт“;

• Проект „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“;

• Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“;

• Проект „Успех за теб“;

• Проект „Интеркултурно образование за общи услуги“;

• Проект „Образователни маршрути в България“;

• Проект „Апостоли на добротата“;

• Проект „Училищна STEM среда“

• Проект „Професионализъм в ресторанта“.

„Бюджет 2026 е балансиран и е изготвен съгласно принципите за управление на публичните финанси, пише в заключение в докладната записка за приемане на първата до момента план-сметка на общината в новата европейска валута. Той е изготвен в съответствие с основните приоритети, залегнали в Програмата за управление на община Мездра през мандат 2023-2027 г. и е съобразен с фискалните правила и показатели на Закона за публичните финанси.“

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