Общинският съвет прие бюджета на Община Мездра за 2026 г.

Общински съвет прие бюджета на Община Мездра за 2026 г. Решението беше взето на септемврийската сесия на местния парламент с 14 гласа „за“ и 3 „въздържал се“ от присъстващите на заседанието 17 общински съветници.

Финансовата рамка на Бюджет 2026 е 23 177 613 € (45 331 470,83 лв.). Това е с 1 327 561.10 € (2 596 483,83 лв.) повече в сравнение с първоначалния размер на миналогодишния бюджет и с 3 653 252,50 € (7 145 140,83 лв.) повече от този за 2024 г.

Предвидените бюджетни взаимоотношения между централния и общинския бюджет са в размер на 16 484 750 € (32 241 368,59 лв.), което е с 1 006 553,53 € (1 968 647,59 лв.) повече спрямо тези за 2025 г. Те са разпределени, както следва:

• обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 13 512 950 €;

• трансфери за местни дейности – 2 971 800 € (в т. ч. 1 335 300 € обща изравнителна субсидия, 1 303 200 € целева субсидия за капиталови разходи и 127 800 € за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища);

• трансфери за други целеви разходи за местни дейности – 205 500 €.

За финансиране на делегираните от държавата дейности в приходната част на бюджета са планирани средства в размер на 14 866 286 €. Местните дейности ще бъдат финансирани с 8 311 327 €, от които 4 256 776 € собствени приходи, в т. ч. 1 157 382 € данъчни приходи и 3 099 394 € неданъчни приходи.

Заложените данъчни приходи са: 550 000 € от данък върху превозните средства, 350 000 € от данък върху недвижимите имоти, 240 000 € от данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, 8 582 € от патентен данък, 4 738 € от данък върху таксиметров превоз на пътници и 3 962 € от туристически данък.

Прогнозираните неданъчни приходи са: 1 644 900 € от общински такси, 594 569 € приходи от концесии, 520 500 € постъпления от продажба на нефинансови активи, 192 170 € приходи и доходи от собственост, 103 000 € от глоби, санкции и наказателни лихви, 96 800 € други неданъчни приходи, – 35 545 € внесен данък върху продажбите и – 17 000 € внесен ДДС.

В разходната част на бюджета са заложени 210 737 € за дофинансиране на делегирани от държавата дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия, в т. ч. 174 254 € във Функция „Общо държавни служби“, 23 683 € във Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и 12 800 € във Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.

Дейността на Общинския съвет ще бъде финансирана с местни приходи в размер на 223 865 € (437 841,88 лв.), което е с 51 582,13 € (100 885,88 лв.) повече в сравнение със заложените средства в миналогодишния бюджет. В т. ч. 187 013 € за възнаграждения и осигурителни вноски, 36 352 € за текуща издръжка и 500 € разходи за членски внос.

С 92 100 € (180 131,94 лв.) ще бъдат субсидирани спортните клубове, с 12 800 € (25 034,62 лв.) – дофинансирана дейността на читалищата, а 33 283 € (65 095,89 лв.) са заложени за подпомагане на клубовете на пенсионерите и на хората с увреждания.

До 19 900 € (38 921,02 лв.) са планирани за ограничаване популацията на бездомните кучета и до 15 300 € (29 924,20 лв.) за подпомагане дейността на СНЦ „В помощ на животните в Мездра“.

125 300 € (245 065,50 лв.) са предвидени за осъществяване на мероприятията от културния календар на Община Мездра и 16 740 € (32 740,59 лв.) – за тези от културния календар на кметствата на селата.

Утвърдените целеви разходи за помощи по решение на Общинския съвет са в размер на 20 500 €, в т. ч. 12 830 € за новородени, 5 110 € за подпомагане на семейства и лица с репродуктивни проблеми и 2 560 € други помощи.

Размерът на еднократна финансова помощ за новородени остава непроменен: 204,52 € (400 лв.) за всяко първо родено дете, 178,95 € (350 лв.) за всяко второ родено дете и 76,69 € (150 лв.) за всяко трето родено дете след 31.12.2025 г.

За реализиране на Инвестиционната програма за т. г. са заложени 2 067 279 € (4 043 246,29 лв.), с източници на финансиране:

• 1 303 198 € (2 548 833,74 лв.) целева субсидия за капиталови разходи;

• 617 432 € (1 207 592,03 лв.) преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за м. г.

• и 146 649 € (286 820,51 лв.) собствени средства.

В Инвестиционната програма са включени:

• ремонт на 55 улици в гр. Мездра и в съставните села на общината: Боденец, Брусен, Върбешница, Горна и Долна Кремена, Дърманци, Елисейна, Зверино, Злидол, Игнатица, Кален, Крапец, Крета, Лик, Лютиброд, Моравица, Ослен Криводол, Очиндол, Ребърково, Руска Бела, Старо село, Типченица, Цаконица и Царевец;

• ремонт на площад „Водни дол“ в Оселна;

• ремонт на тротоарите на 1 улица в Горна Бешовица;

• подмяна на водопроводите на 2 улици в Ребърково и Руска Бела;

• изработване на технически проекти за реконструкция на довеждащи водопроводи в Игнатица, Лик, Лютидол, Ослен Криводол и Цаконица.

В Бюджет 2026 са планирани средства за обслужване на общинския дълг по два договора с Фонд „ФЛАГ” ЕАД и по един договор за безлихвен заем с Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Максималният размер на общинския дълг и на общинските гаранции към 31.12.2025 г. е в размер на 1 703 016 € (3 330 809,78 лв.).

В бюджета за т. г. са разчетени средства в размер на 727 463 € (1 422 793,96 лв.) за изпълнението на 6 проекта по Националния план за възстановяване и устойчивост, на 3 проекта по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. и на 1 проект по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.:

• Проект „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрическо превозно средство, включително свързана зарядна станция за предоставяне на социални услуги в община Мездра“;

• Проект „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане в Дом за стари хора – гр. Мездра, област Враца“;

• Проект „Енергийно обновяване на МЖС – гр. Мездра, ул. „Баданец“ №4“;

• Проект „Енергийно обновяване на МЖС – гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №35, бл. 1“;

• Проект „Енергийно обновяване на МЖС – гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №4“;

• Проект „Енергийно обновяване на МЖС – гр. Мездра, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №40“;

• Проект „Енергийна ефективност в СУ „Св. Климент Охридски“, нов корпус в с. Зверино, община Мездра“;

• Проект „Иновативни здравно-социални услуги в община Мездра“;

• Проект „Грижа в дома в община Мездра“;

• Проект „Укрепване на общинския капацитет в община Мездра“.

Училищата и детските градини ще продължат да работят по проекти, финансирани по националните програми на Министерство на образованието и науката:

• Проект „Силен старт“;

• Проект „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“;

• Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“;

• Проект „Успех за теб“;

• Проект „Интеркултурно образование за общи услуги“;

• Проект „Образователни маршрути в България“;

• Проект „Апостоли на добротата“;

• Проект „Училищна STEM среда“

• Проект „Професионализъм в ресторанта“.

„Бюджет 2026 е балансиран и е изготвен съгласно принципите за управление на публичните финанси, пише в заключение в докладната записка за приемане на първата до момента план-сметка на общината в новата европейска валута. Той е изготвен в съответствие с основните приоритети, залегнали в Програмата за управление на община Мездра през мандат 2023-2027 г. и е съобразен с фискалните правила и показатели на Закона за публичните финанси.“