Културното наследство на Габрово оживява чрез добавена реалност по проект на РИМ

Регионалният исторически музей в Габрово (РИМ) ще въведе добавена реалност като нов начин за представяне на културното наследство на региона.

Идеята беше представена на пресконференция по проекта „Отвъд видимото – дигитални репродукции и визуални интерпретации в експозициите на РИМ – Габрово“. Инициативата е на стойност близо 20 хиляди лева и ще се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Културно наследство 2025“.

Проектът предвижда надграждане на две музейни експозиции – „Габрово и габровци“ в основната музейна сграда и „Градски бит от края на XIX до 40-те години на XX век“ в Дечкова къща – с добавена реалност, дигитални репродукции и видеосъдържание. Чрез мобилно приложение посетителите ще могат да видят исторически реконструкции, триизмерни модели на експонати, редки предмети, традиционни практики и видеоразкази, които „оживяват“ музейните артефакти и ги представят по достъпен и съвременен начин.

„На 1 ноември миналата година открихме обновената ни основна експозиция след мащабен ремонт на сградата по европроект. Следваме политиката си за привличане на още повече посетители, за да превръщаме музея в по-посещавано и интересно място. Настоящият проект продължава тази наша мисия“, отбеляза директорът на културния институт Росен Йосифов.

Главният уредник Радослава Балевска подчерта, че дигитализацията е ключов инструмент за популяризиране на културното наследство, особено сред младата аудитория. По думите ѝ новият продукт ще направи музейното съдържание по-интерактивно и близко до съвременната публика.

Изпълнител на дейностите е габровската фирма „Перфект“ ЕООД, а партньори са ОУ „Иван Вазов“ – Габрово и туристическата агенция „Хит Холидей“ – Велико Търново, които ще подпомогнат популяризацията на проекта и организирането на групови посещения и туристически инициативи. Очаква се предвидените дейности да приключат до края на месец септември 2026 година.

