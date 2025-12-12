петък, декември 12, 2025
Последни:
Региона

Културното наследство на Габрово оживява чрез добавена реалност по проект на РИМ

Редактор

Регионалният исторически музей в Габрово (РИМ) ще въведе добавена реалност като нов начин за представяне на културното наследство на региона.

Идеята беше представена на пресконференция по проекта „Отвъд видимото – дигитални репродукции и визуални интерпретации в експозициите на РИМ – Габрово“. Инициативата е на стойност близо 20 хиляди лева и ще се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Културно наследство 2025“.

Проектът предвижда надграждане на две музейни експозиции – „Габрово и габровци“ в основната музейна сграда и „Градски бит от края на XIX до 40-те години на XX век“ в Дечкова къща – с добавена реалност, дигитални репродукции и видеосъдържание. Чрез мобилно приложение посетителите ще могат да видят исторически реконструкции, триизмерни модели на експонати, редки предмети, традиционни практики и видеоразкази, които „оживяват“ музейните артефакти и ги представят по достъпен и съвременен начин.

„На 1 ноември миналата година открихме обновената ни основна експозиция след мащабен ремонт на сградата по европроект. Следваме политиката си за привличане на още повече посетители, за да превръщаме музея в по-посещавано и интересно място. Настоящият проект продължава тази наша мисия“, отбеляза директорът на културния институт Росен Йосифов.

Главният уредник Радослава Балевска подчерта, че дигитализацията е ключов инструмент за популяризиране на културното наследство, особено сред младата аудитория. По думите ѝ новият продукт ще направи музейното съдържание по-интерактивно и близко до съвременната публика.

Изпълнител на дейностите е габровската фирма „Перфект“ ЕООД, а партньори са ОУ „Иван Вазов“ – Габрово и туристическата агенция „Хит Холидей“ – Велико Търново, които ще подпомогнат популяризацията на проекта и организирането на групови посещения и туристически инициативи. Очаква се предвидените дейности да приключат до края на месец септември 2026 година.

Интересно от мрежата

Вижте още

Община Плевен подкрепя кампанията „Мото Коледа“

Редактор

Театрална академия на Института Чехов се провежда в ММЦ-Бургас

Редактор

Молитва, изречена в хармония – Габрово отбелязва своя Духовен празник с Фестивал на духовната музика

Редактор

Pin It on Pinterest