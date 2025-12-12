петък, декември 12, 2025
Скъпи приятели! Имаме удоволствието да ви поканим на нашия традиционен новогодишен благотворителен базар в Руския дом в София, който ще се проведе на 13 декември от 12:00 до 16:00 часа.

Официалното откриване е в 12:30 часа.

👍 На този ден ви очаква богата празнична програма:

– концерт с участието на Дядо Мраз и Снежанка,

– новогодишни конкурси с ценни награди,

– детски майсторски класове,

– богат избор от новогодишни подаръци: руски и татарски лакомства, сувенири, натурална козметика, книги на руски език и ръчно изработени бижута.

🕚 В 16:00 часа ще има прожекция на нов руски филм за цялото семейство – „Конёк-Горбунок“.

Нека заедно създадем новогодишно настроение – вашето участие ще помогне да направим този празник наистина радостен!

