Благотворителен базар в Руския дом в София
Скъпи приятели! Имаме удоволствието да ви поканим на нашия традиционен новогодишен благотворителен базар в Руския дом в София, който ще се проведе на 13 декември от 12:00 до 16:00 часа.
Официалното откриване е в 12:30 часа.
На този ден ви очаква богата празнична програма:
– концерт с участието на Дядо Мраз и Снежанка,
– новогодишни конкурси с ценни награди,
– детски майсторски класове,
– богат избор от новогодишни подаръци: руски и татарски лакомства, сувенири, натурална козметика, книги на руски език и ръчно изработени бижута.
В 16:00 часа ще има прожекция на нов руски филм за цялото семейство – „Конёк-Горбунок“.
Нека заедно създадем новогодишно настроение – вашето участие ще помогне да направим този празник наистина радостен!