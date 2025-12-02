КОЛЕДНАТА ЕЛХА В БАНСКО ГРЕЙВА

Празничното настроение отново идва в Банско! На 5 декември, в 17:30 часа, на площад „Никола Вапцаров“ ще се състои тържественото запалване на коледната елха – събитие, което традиционно поставя началото на празничния дух и обединява жители и гости в очакване на предстоящите зимни празници.

Жителите и гостите на града ще бъдат посрещнати с празнично настроение – музика и тематична украса, които ще превърнат центъра в уютно пространство за споделени мигове. Кулминацията на вечерта ще бъде обратното броене и запалването на светлините на елхата, което символично ще даде старт на коледния дух в града.

Нека предстоящите коледно-новогодишни празници започнат с топлина, светлина и споделена радост.

Facebook

Twitter



Shares