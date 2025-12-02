Безплатна прожекция на филма „Един грам живот“ за родители, социални работници и учители ще има в Търговище

вторник, декември 2, 2025
Региона

Безплатна прожекция на филма „Един грам живот“ за родители, социални работници и учители организира Общинският съвет по наркотични вещества в Търговище. Целта е повишаване на информираността относно рисковете от употребата на наркотични вещества, агресията и различните форми на насилие сред подрастващите.

Прожекцията ще се състои на 6 декември, събота, от 10.30 ч., в концертната зала на Образцово народно читалище „Напредък-1864“. След края й певицата Наталия Тенева, която е родом от Търговище, ще изпълни на живо песента „Избирам теб, живот“ от саундтрака към филма. В града ни ще гостува и част от актьорския състав, като след прожекцията е предвидена и дискусия.

Проявата е конкретно насочена към родители, социални работници и учители, които играят ключова роля в процеса на превенция на употребата на наркотици, както и в изграждането на умения за справяне в рискови ситуации. Обръщаме внимание, че становището на създателите на филма е, че той не е подходящ за деца и юноши.

Сюжетът на „Един грам живот“ обединява четири истории на деца, започнали да употребяват наркотични вещества, и въздействието върху техните приятели, семейства и социален кръг. Филмът е вдъхновен от реални истории и показва как тънката граница между мечтите и разрушението може да бъде прекрачена лесно, но и как подкрепата от близките и личната воля могат да променят съдбата.

