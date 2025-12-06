Грейнаха светлините на Коледната елха в Смолян

Проливният дъжд не попречи на празничното настроение, но се наложи програмата за малчуганите да продължи в читалище „Христо Ботев“.

„Запалихме светлината на нашата елха с надеждата, че тя ще понесе вълшебния дух във всички семейства и ще сбъдне всички мечти. На децата пожелавам здраве и много игри, а дядо Коледа да им донесе желаните подаръци. А на родителите пожелавам щастливи и усмихнати деца. Защото за нас е най- важно бъдещето им – да са добре, да са здрави и да се учат в една прекрасна обстановка. На всички пожелавам светли празници“, каза в поздрава си кметът Николай Мелемов.

Държавният куклен театър – Бургас зарадва децата с богата си програма, която включваше премиерата на спектакъла „Коледен подарък“, Флашмоб с Деси Минчева и шоуто „Бургаски гларуси“.

За доброто настроение на малчуганите се погрижиха и талантите от ДГ „Слънце“ и ЦПЛР – ОДК – Смолян.

Усмивките грееха по лицата на палавниците, които чакат нетърпеливо Коледните и новогодишните празници.

За поредна година, кметът заменя поздравителните картички до институциите с електронни честитки, като тези средства се използват за лакомства за децата в детските градини в цялата община.

Община Смолян добави и нова украса за доброто настроение на смолянчани и гостите на града.

Поставихме началото на най-светлите празници в годината с много настроение, музика и забавления.

