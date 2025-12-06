Локо Сф и Ботев Пд откриват 19-ия кръг

Локомотив София приема Ботев Пловдив в откриващия мач от 19-ия кръг на efbet Лига.

Срещата стартира в 12:30 ч. и ще се проведе на стадион „Локомотив“ в столицата. Главен съдия на мача е Венцислав Митрев. Двубоят ще бъде предаван на живо по Диема спорт и Дарик радио.

Локомотив влиза в срещата като девети с 23 точки. Столичните „железничари“ нямат загуба в последните си три срещи, в които постигнаха две победи и едно реми. „Червено-черните“ са сред най-слабите домакини в елита с постигнати една победа, пет равенства и три загуби дотук през кампанията. В последните си пет срещи Локомотив запази две „сухи мрежи“, а в останалите три – по 1 гол на мач. Райън Бидунга и Реян Даскалов са извън сметките на старши треньора Станислав Генчев заради наказания, а аут поради контузии са Анте Аралица, Симеон Славчев и Митко Митков. Ден преди срещата бе представен новият спортен директор в лицето на Даниел Васев.

Ботев Пловдив пристига в столичния квартал „Надежда“ като 11-и с 21 точки. „Канарчетата“ са непобедени в две последователни срещи след успех над Черно море и реми с Арда. „Жълто-черните“ са на приливи и отливи, що се отнася до гостувания – 4 победи, 1 равенство и 4 поражения. За селекцията на Димитър Димитров ще липсва контузеният капитан Тодор Неделев, аут поради наказание пък ще е Абрахам Оджо.

Последната среща между двата тима се игра през месец август тази година на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, като Локомотив София излезе победител с минималното 1:0. Автор на победния гол бе Ерол Дост.

ЕКИПИТЕ

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ: червено-черна фланелка, черни гащета, червено-черни чорапи

БОТЕВ ПЛОВДИВ: изцяло в жълто

БИЛЕТИТЕ

Пропуски могат да бъдат закупени от касите на стадион „Локомотив“ един час преди началото на мача.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

10.08.2025 Ботев Пловдив – Локомотив София 0:1

18.04.2025 Локомотив София – Ботев Пловдив 1:1

15.12.2024 Локомотив София – Ботев Пловдив 1:5 /Купа на България/

08.11.2024 Ботев Пловдив – Локомотив София 2:0

21.04.2024 Локомотив София – Ботев Пловдив 0:4

26.10.2023 Ботев Пловдив – Локомотив София 6:0

01.06.2023 Локомотив София – Ботев Пловдив 1:2

19.05.2023 Ботев Пловдив – Локомотив София 0:2

10.02.2023 Ботев Пловдив – Локомотив София 0:0

31.07.2022 Локомотив София – Ботев Пловдив 2:0

