Граждани внесоха подписка в Общинския съвет-Смолян за премахване на опасни дървета по бул.“България“

Председателят на Общинския съвет Димитър Кацаров писмено е уведомил кмета Николай Мелемов, че в разпоредителния орган е постъпила подписка от жители на града, които искат да се премахнат опасни дървета от бул.“България“, където в момента се извършват ремонтни дейности.

Тя е подписана от 83-ма души и е заведена днес в Деловодството на Общинския съвет.

Гражданите сигнализират, че тези дървета нарушават с корените си тротоарното пространство и затова е добре да бъдат отстранени. Хората предлагат да се засадят нови дървета с подходяща коренова система и дървесен вид за градска среда.

Припомняме, че през месец май т.г. на заседание на Общинската комисия по безопасност на движението също беше повдигнат въпроса за премахване на опасни дървета, които ограничават видимостта на водачите на превозни средства край пешеходни пътеки по централния булевард „България“ в града.

Facebook

Twitter



Shares