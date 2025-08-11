График за почистване на дъждоприемни шахти в Пловдив

За запушени дъждоприемни шахти, счупени и липсващи капаци пловдивчани могат да сигнализират на телефон 032/675 817.

Ето кои шахти ще чистят по график специализираните екипи идната седмица:

На 11 август (понеделник): бул. „Васил Априлов“ – от пл. „Гарата“ до бул. „Марица-юг“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Васил Левски“

На 12 Август (вторник): бул. „Руски“, ул. „Иван Вазов“, бул. „Шести септември“ от бул. „Цариградско шосе“ до кръстовище с бул. „Източен“, бул. „Източен“- източно платно, бул. „Княгиня Мария Луиза“ от бул. „Източен“ до бул. „Освобождение“,бул. „Цариградско шосе“ от бул. „Освобождение“ /северна страна/

На 13 август (сряда): бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до кв. „Прослав“, бул. „Освобождение“ от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Санкт Петербург“ /западно платно/, бул. „Санкт Петербург“ / северно платно/, пътен възел „Родопи“

На 14 август(четвъртък): бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до кв. „Прослав“, бул. „Ал. Стамболийски“, бул. „Ст.Стамболов“

На 15 август (петък): бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от ул. „Гладстон“ до бул. „Източен“, ул. „Гладстон“, бул. „Източен“ – западно платно, ул. „Македония“ /бетонов мост, ул. „Д.Талев“, ул. „Даме Груев“

Facebook

Twitter



Shares