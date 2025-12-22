понеделник, декември 22, 2025
Последни:
Крими

Прокуратурата протестира пускането на гаранция на бившия директор на 138 училище

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе протест в Софийски градски съд срещу наложената от Софийски районен съд мярка за неотклонение спрямо 35-годишен мъж, държал специални записващи устройства, скрити в тоалетни на училище.

Обвиняемият А.Е. е привлечен към наказателна отговорност за това, че за времето от неустановена дата през 2025 г. до 16.12.2025 г. в училище в ж.к. „Гео Милев“ в гр. София, е държал специално техническо средство, предназначено за събиране на информация – камери за видеонаблюдение.

Деянието е извършено от длъжностно лице във връзка със службата му.  А.Е. е привлечен към наказателна отговорност и за това, че е създал порнографски материали чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 159, ал. 4, т. 1 вр. ал. 1 от НК и по чл. 339а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“. А.Е. бе задържан за срок до 72 часа.

На 19.12.2025 г. наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо А.Е. Състав на съда наложи на обвиняемия мярка за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 5000 лв.

Днес, 22.12.2025 г., прокурор внесе протест срещу наложената от Софийски районен съд мярка за неотклонение спрямо обвиняемия.

