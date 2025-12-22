Тихите герои: шест истории разказват за мисията на социалната работа

В навечерието на Рождество Христово Министерството на труда и социалната политика (МТСП) започва кампания „Тихата подкрепа на големите сърца“, посветена на работещите в социалната сфера.

В нея са представени историите на шест души, които всеки ден подават ръка и надежда на деца, станали жертва на насилие, на възрастни, които имат нужда от подкрепа, и на хора с увреждания.

„Много са кампаниите, които виждаме в подкрепа на хора в затруднение, и е добре, че се провеждат. Но има и една много малка част хора – тези, които през цялата година ежедневно се срещат с нуждаещите се от подкрепа. Това не е работа, това е призвание“, заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на представянето на кампанията.

Социалната работа е ежедневна среща с тежки човешки съдби и предоставяне на подкрепа, която ги променя към по-добро, показват историите, представени в шестте филма.

„Аз съм социален работник в най-тежкия отдел – „Закрила на детето“. Надявам се, че с това видео ще успеем да внесем яснота каква точно е работата на социалния работник. Това не е работа, това е призвание. Тежки са случаите ни – деца, преживели насилие, семейства в криза… Когато решиш да работиш с хора, лишаваш себе си, понякога семейството си, но го правиш от душа и сърце“, разказва Дочка Паскова – социален работник в Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна.

Ели Цветанова, ръководител на Духовен център за рехабилитация на деца с увреждания „Св. Иван Рилски“, допълни: „Това, което ние правим, не е работа, това е призвание. Работим с деца, с родители. Възможността това да бъде показано е голяма чест“.

Ванина Костадинова, директор на Общинско социално предприятие към Община Пловдив, сподели, че всеки ден тя и екипът ѝ работят с хора в нужда – възрастни, които не могат да се справят сами, и семейства, които търсят подкрепа. „Това е труд, който рядко се забелязва, но е жизненонеобходим. Много съм развълнувана, че нашата работа по някакъв начин ще стане видима и ще може да запали ентусиазъм у много други хора“, каза тя.

„Ние ги наричаме хора с големи сърца. Затова и кръстихме тази кампания „Тихата подкрепа на големите сърца“, защото много често те остават скрити и незабелязани както за хората, така и за камерите“, подчерта министър Гуцанов.

Той изтъкна, че зад всяка институция стоят хора, които се сблъскват с изключително тежки човешки съдби. „Истината е, че за тази работа се изисква изключително голямо чувство за съпричастност и много силно усещане за това какво и как трябва да направиш, за да можеш всеки ден да се срещаш с болката на другите и да им помагаш. В системата на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане работят над 3000 души, за които този труд е мисия“, подчерта той.

Министър Гуцанов обърна внимание и на обществените нагласи: „Често се говори с негативизъм за държавните служители и за високите им заплати, което не отговаря на истината. Да, има отделни изключения, но огромната част от тези хора получават възнаграждения, които не отразяват тежестта на работата им. И въпреки това те продължават. Защото така се чувстват. Защото имат огромни сърца не само по празниците, а през цялата година.“

По време на събитието бе представена компилация от шестте видеа. Всички истории ще бъдат публикувани в каналите на Министерството на труда и социалната политика и предоставени на медиите.

Кампанията разказва за тихата подкрепа, която ежедневно предоставят на нуждаещите се:

• Бюлент Мехмед – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Самуил

• Мария Банчева – социален работник в дирекция „Социално подпомагане“ – Батак

• Теодора Тодорова – социален работник в дирекция „Социално подпомагане“ – Шумен

• Ели Цветанова и Отец Серафим – Център за социална рехабилитация и интеграция за деца „Св. Йоан Рилски Чудотворец“ – Елин Пелин

• Дочка Паскова – социален работник в дирекция „Социално подпоамагане“ – Варна

• Ванина Костадинова – директор на Общинско социално предприятие към Община Пловдив



Първото видео от кампанията, което обобщава всички истории, може да видите тук: https://drive.google.com/file/d/1cDOwqqnq9BndK1cm7MCrN2Lc4pJ8Fs8V/view?usp=share_link

