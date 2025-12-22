С уникалния ямболски коледарски буенек възвестиха началото на коледните празници в града

Над 350 коледари възвестиха с танци очакването на Рождество Христово навръх Игнажден в „Каргона“.

Празникът, организиран от Община Ямбол и Народно читалище „Пробуда-1909“, обедини стотици жители на най-стария квартал на града, които аплодираха уникалния в световен мащаб ямболски коледарски буенек, посветен на периода на прераждането на слънцето и началото на светлите коледни тържества.

„Вие ни карате още повече да се гордеем, че сме от Ямбол и от България“, обърна се кметът Валентин Ревански към коледарите с благодарност за техния стремеж да запазят безценното културно богатство на града.

Ямбол е единственото място в света, където коледарите не само пеят и благославят, но и танцуват. Ямболският коледарски буенек се предава от поколение на поколение вече два века. Това е и причината неповторимият фестивал на танцуващите коледари да е част от събитията, с които Ямбол отбелязва 70-годишнината от членството на България в Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

През 2025 г. фестивалът се провежда с финансовата подкрепа на Община Ямбол и Европейския съюз – NextGenerationEU, в рамките на проект „Културно многообразие и иновации в Ямбол: развитие на градския културен живот чрез сътрудничество и нови формати“, Договор № BG-RRP-11.021-001. Проектът е финансиран по Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ от Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и Европейския съюз – NextGenerationEU.

Доказателство за приемствеността на традицията е, че в каргонските куди се включват все повече младежи, както и невръстни момчета, най-малкото от които тази година е на 2 години и половина.

На Игнажден в „Каргона“ кметът Ревански отличи със специална диплома за принос за съхранение и популяризиране на „Ямболския коледарски буенек“ най-дългогодишния станеник и коледар – Янаки Терзиев.

Дипломи с парични награди получиха коледарска група „Божилов“ с ръководител Иван Божилов, коледарска група с ръководител Иван Чапъров, коледарска група с ръководител Иван Братанов, коледарска група с ръководител Найден Братанов, коледарска група с ръководител Любен Николов, коледарска група „Куклите“ с ръководител Елиян Кисьов, коледарска група с ръководител Иван Терзиев и коледарска група с ръководител Стоян Ничев.

Специални дипломи получиха също станениците Иван Терзиев, Елиян Кисьов, Иван Чапъров, Иван Божилов, Стоян Ничев, Найден Братанов, Иван Братанов и Любен Николов, „башовете“ Мариан Кисьов, Александър Господинов, Мариян Гачев, Георги Нейков, Бранимир Йорданов, Спартак Русев, Иван Карастоянов и Иван Чапъров, „куйрукчиите“ Владимир Вълков, Цветослав Георгиев, Божидар Ивелинов, Мартин Минчев, Димитър Николов, Стоян Бъчваров, Дани Тенев, Станимир Николов и „котките“ Иван Танчев, Атанас Чаушев, Йордан Грудев, Драгомир Колев и Мартин Генчев.

Диплом за приемственост и популяризиране на традицията „Ямболски коледарски буенек“ получи и детска коледарска куда към Детска градина „Радост“ с ръководител Миглена Стоянова, която откри празника в Народно читалище „Пробуда-1909“, а на 15 декември се представи блестящо и в детския коледарски празник, проведен в зрителната зала на Община Ямбол.

Каргонските куди ще направят и традиционното си коледарско шествие на Рождество Христово – 25 декември. Над 600 танцуващи коледари от пет поколения се очаква да се включат тази година в дефилето. Началото е около 10:30 ч. до централния кооперативен пазар.

На 25 декември ще се проведе и надиграването между коледарските куди от „Баира“. Тази година то ще се състои в двора на Обединено училище „Д-р Петър Берон“, като началото е от 12:00 ч.

Коледно хоро за късмет ще се извие на Коледа и в Градския парк на Ямбол по обяд. Ана Борисова – фолклорен изпълнител, учен и преподавател във Великотърновския университет, ще представи празнична фолклорна програма, изпълнена с дух, традиция и обич към българската песен. На сцената до нея ще застане фолклорна камерно-инструментална формация с ръководител Ганчо Гавазов – композитор, диригент, преподавател в Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“ и помощник-диригент на Народен хор „Мистерия на българските гласове“. Формацията, съставена от бивши възпитаници на НУФИ „Широка лъка“ и бивши и настоящи студенти на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, ще представи едни от най-обичаните български народни песни и мелодии, пречупени през младия, жив и вдъхновен звук на новото поколение фолклорни инструменталисти.

Началото на концерта в Градския парк е от 12:30 ч., непосредствено след молебена, който ще бъде отслужен от представители на Сливенската митрополия.

