Go to Burgas изненадват с нова серия Вайбър стикери и очакват вашите предложения за нови

Туристическият портал на Община Бургас Go to Burgas изненада със своята нова серия Вайбър стикери!

Те са вдъхновени от изминалия Маратон Бургас, където в духа на родните и световни състезания, екипът създаде селфи-табелки със забавни послания. Те се превърнаха в хит по време на събитието, привличайки всички бегачи и гости на града със забавните послания с особен бургаско-бегачески привкус.

След множество предложения екипът на Go to Burgas ги превърна във Вайбър стикери, които можете да свалите с два клика и да изпращате на своите приятели в ежедневието или след тренировка!

Също така очакваме вашите предложения за следващите вайбър стикери – дайте своята идея като съобщение на страниците на Go to Burgas във Фейсбук, Инстаграм и ТикТок или по имейл на info@ gotoburgas.com и вашата идея може да стане реалност!

Facebook

Twitter



Shares