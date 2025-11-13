Днес откриват изложбата „МОНУМЕНТАЛНИТЕ. Петима пловдивски художници и тяхната следа в града“

Пловдив се готви да посрещне изключително културно събитие – днес, 13 ноември 2025 г., от 18:00 часа, в галерия „Капана“ към Градска художествена галерия на ул. „Райко Даскалов“ 29, официално ще бъде открита мащабната изложба „МОНУМЕНТАЛНИТЕ. Петима пловдивски художници и тяхната следа в града“.

Изложбата, организирана от Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив в партньорство с Община Пловдив, е своеобразен поклон пред творчеството на легендарната „пловдивска петорка“: Георги Божилов – Слона (1935 – 2001), Димитър Киров (1935 – 2008), Йоан Левиев (1934 – 1994), Енчо Пиронков (1932 – 2025) и Христо Стефанов (1931 – 2013). Познати като „великолепните“ и двигатели на артистичното „размразяване“ през 60-те и 70-те години, те оставиха трайна следа като „школа“ от бохеми и революционери, които промениха лицето на изкуството отвъд официалната доктрина.

Куратор на изложбата е Светлана Куюмджиева. Автори на графичния и изложбения дизайн са Никол Дечева и Красимир Ставрев – Студио „Пункт“.

Това събитие, което отбелязва 90-годишнините на Георги Божилов – Слона и Димитър Киров, както и паметта на Енчо Пиронков, хвърля нова светлина върху петимата майстори. Те ще бъдат представени не само като кавалетни живописци, но и в значимата им роля на монументалисти. За първи път пред публика ще бъде показана част от оригиналната колекция с проекти за монументални произведения, съхранявана във фонда на Народна библиотека „Иван Вазов“. Тези скици и проекти разкриват как „петорката“ е извела монументалните изкуства от рамките на простата архитектурна декорация към по-смели решения, създавайки явлението „кавалетизация“ и превръщайки Пловдив в център на този вид изкуство. Тяхното творческо виждане, тежко като „слонска стъпка“ и красиво, остава ключово за градската среда на Пловдив и до днес.

За допълване на разказа са включени и творби на учителите им Михаил Лютов, Иван Топалов и Георги Богданов, както и гостуваща оригинална рисунка на Ренато Гутузо – ключов образец за пловдивските артисти.

Произведенията в изложбата са от колекциите на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, Градска художествена галерия – Пловдив, Музей на Националната художествена академия – София, Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово, Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен, Художествена галерия – Стражица, Художествена галерия „Никола Маринов“ – Търговище, „Дом на изкуствата“ – Смолян, колекция на „Димитър Киров“, колекция „Ваня и Георги Зъбчеви“ и други частни колекции.

Екипът, създал изложбата изказва дълбоки благодарности на наследниците на художниците, които предоставиха скици и снимки от личните си архиви, позволявайки по-пълен поглед към живота и работата на петимата. Проектът се осъществява с финансиране от община Пловдив след спечелен конкурс от Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив за концепция.

„МОНУМЕНТАЛНИТЕ“ очаква своите първи посетители тази вечер, а експозицията ще бъде отворена за разглеждане до 11 януари 2026 г.

Описание на снимките:

Йоан Левиев по време на работа по стенописа в Драматичен театър – Пловдив, 1984.

С любезното съдействие на Йоана Левиева Йоан Левиев (1934 – 1994) Филибе – Пълдин, подлеза на бул. Цар Борис III Обединител, 1969, Проект за мозайка, Темпера върху картон, Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив Димитър Киров (1935 – 2008), Мозайка, неизвестна реализация, Темпера върху картон, Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив Йоан Левиев (1934 – 1994), Проект за фреска в ресторант „Пълдин – Мевлеви хане“, 1974, Темпера върху картон, Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив Йоан Левиев (1934 – 1994), Мозайка на мемориална стена в памет на Юрий Гагарин, Международен панаир Пловдив, 1971, Темпера въху картон, колаж, Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив Димитър Киров по време на работа по стенопис с групов портрет на пловдивската петорка в къща „Георгиади“, експозиция „Българско възраждане“ на Исторически музей – Пловдив.

С любезното съдействие на Русалия Кирова. Георги Божилов – Слона по време на работа по стенопис в управлението на „Старинен Пловдив“. С любезното съдействие на Мия Божилова. Георги Божилов – Слона (1935 – 2001), Пощенски гълъби, мозайка в Централна поща – Пловдив, 1977. Снимка: Александър Стоянов Георги Божилов – Слона (1935 – 2001), Йоан Левиев (1934 – 1994), Христо Стефанов (1931 – 2013). Иван Вазов и неговите произведения, триптих, стенопис в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, 1974, Снимка: Александър Стоянов Георги Божилов – Слона (1935 – 2001), Сграфито „Христо Г. Данов“, ул. „Максим Горки“, сега „Съборна“, Пловдив, 1978, Снимка: Александър Стоянов Атанас Кръстев (Начо Културата), Борис Иванов, Стоян Сотиров, Петко Абаджиев, Георги Божилов – Слона, Иван Кирков, Христо Брайков, Димитър Киров по време на журиране на изложба на Георги Божилов – Слона. С любезното съдействие на Русалия Кирова Йоан Левиев по време на работа по стенописа в Драматичен театър – Пловдив, 1984.С любезното съдействие на Йоана Левиева

Facebook

Twitter



Shares