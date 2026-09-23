Челопек събира книги, добрини и традиции на двудневен фестивал

На 26 и 27 септември първото българско село на книгата посреща деца и младежи с добри дела, писатели и творци с богата програма от срещи, спектакли и работилници

Третото издание на Фестивала на книгата, добрините и традициите ще се проведе на 26 и 27 септември 2026 г. в село Челопек, известно като първото българско село на книгата.

Събитието идва само две седмици след като Челопек беше домакин на Световната среща на Международната организация на градовете на книгата (International Organisation of Book Towns – IоB).

Организатор е Сдружение „Книгини“ в партньорство с Кметство Челопек, НЧ „Огнище – 1930“ и Община Враца, с финансовата подкрепа на ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД и Сдружение с нестопанска цел „АТЛИТ“.

Деца с добри дела ще открият фестивала

Официалното откриване е на 26 септември от 13:00 часа и по традиция ще бъде поверено на ученици, отличили се със свои добри дела.

Децата са номинирани от училища от цялата страна и лично ще разкажат какво са направили и какво ги е мотивирало. От 2023 г. досега в рамките на инициативата са отличени над 100 деца.

Поздрави към фестивала ще отправят и представители на градове и села на книгата от международната мрежа.

Срещи с автори, спектакъл и творчески работилници

Програмата на първия ден включва среща с дългогодишния журналист в сферата на културата Виолета Цветкова. От 16:10 часа тя ще представи „Насаме с НЕЗАБРАВИМИТЕ. 45 срещи“ и „Високо“ – автобиографичната книга на легендата на българския волейбол Владимир Николов.

От 18:30 часа Ивелина Радионова и Яна Вълчева ще представят спектакъла „Светулки за душата“.

Посетителите ще могат да се включат още в Научно-творческата работилница „Невидимите истории на цветовете“ с Пепа Павлова и Ани Павлова от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца, както и в хранително-артистичната работилница Bookspired by Artilicious на Велина Цветкова.

Място в програмата е отделено и на участниците в резиденцията за млади писатели, провеждана в партньорство с Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца в рамките на литературния фестивал „Враца – книжен град“.

Над 230 литературни табели из Челопек

През двата фестивални дни в Център „Книгини“ ще бъдат представени тематични изложби, музеен кът с антикварни книги и експозиция, посветена на 150 години от гибелта на Христо Ботев.

Гостите ще могат да се потопят във VR филма „Дестинация Враца в 360°“, да опитат образователни дигитални игри и да разгледат холограмни кътове със значими артефакти.

Част от програмата е и литературната разходка „Духът на първото българско село на книгата“. След 14 септември тя включва над 230 табели с откъси от български и световни автори, разположени пред къщите и в обществени пространства в Челопек.

Посетителите ще имат възможност да разгледат и къща-музей „Баба Илийца“.

Вторият ден продължава с врачански автори

На 27 септември програмата ще бъде посветена на врачански автори и ще включва работилница с глина на Силвия Гарванска, участие на ЕВК „Св. Софроний Врачански“ към Регионалния исторически музей – Враца и беседа за културното наследство в дигиталната ера.

От 13:40 часа е предвидена среща-разговор с Мира Дойчинова, а от 14:30 часа започва литературната разходка „Духът на първото българско село на книгата“.

Фестивалните събития ще се провеждат в Център „Книгини“, салона на НЧ „Огнище – 1930“ и на различни места в Челопек.