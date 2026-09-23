Правителството предлага окончателно уреждане на отношенията на България с МБИС

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира споразумението за уреждане на взаимните претенции и задължения след оттеглянето на страната от банката

Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да ратифицира Споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) и правителството на Република България.

Документът предвижда окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения, свързани с оттеглянето на България от МБИС.

Споразумението е подписано през пролетта от министъра на финансите на Република България и представители на банката.

България прекрати членството си през 2023 г.

Членството на България в Международната банка за икономическо сътрудничество беше прекратено през август 2023 г.

Това стана, след като парламентът прие закон за денонсиране на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество.

След решението на Министерския съвет предложението за ратификация на споразумението предстои да бъде разгледано от Народното събрание.