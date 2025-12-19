петък, декември 19, 2025
Спаси София: Сключен е първият договор по програмата ни за обновяване на градския транспорт

Изготвената от Спаси София Програма за нов подвижен състав вече дава реални резултати.

Това обявиха от партията след като по-рано днес чешкият производител Škoda публикува на своята страница, че е сключил договор за “още едно голямо партньорство с България”. Договорът е за доставка на 75 нови нископодови тролейбуса за София.

От Спаси София поясниха, че става дума за 35 броя 12 метрови несъчленени тролейбуса и 40 броя съчленени тролейбуса, като всички те ще бъдат оборудвани с батерии, които ще им позволяват да се движат и в участъци без контактна мрежа. „Това ще даде възможност автобусни линии като 78, 204 и 310 да се електрифицират, а освободените съчленени автобуси да поемат други натоварени линии като 73 и 604”, коментират от Спаси София.

По-рано през годината пак по инициатива на Спаси София, Столичният общински съвет задължи кмета Терзиев да подготви и внесе за одобрение заем за закупуването на над 250 нови превозни средства – 58 трамвая, 75 тролейбуса и 120 автобуса. „Това е ключова стъпка, без която реалното обновяване на подвижния състав не може да се случи”, заявиха от Спаси София.

По думите на Андрей Зографски – зам.-председател на транспортна комисия в Общинския съвет сега „топката е в кмета”. „За да може още в рамките на този мандат новите превозни средства да започнат да пристигат в София, е изключително важно да се осигурят тези средства”, заяви той.

Спаси София припомниха и, че са обявени обществени поръчки за нископодови трамваи за линии 20, 21 и 22 и модернизация на най-старите.

