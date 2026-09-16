„Прогресивна България“ учреди общинска структура в Плевен

Кристина Андреева е избрана за председател на местната организация, а д-р Александър Тодоров – за организационен секретар

В Плевен бе учредена общинска структура на партия „Прогресивна България“. Учредителното събрание се проведе на 14 септември и бе водено от областния координатор на политическата формация д-р Антонио Василев.

На срещата присъстваха народните представители Иван Вачев и Лорин Лоринков, областният управител Иван Петков и заместник областният управител Богомил Стоев.

За председател на общинската организация в Плевен бе избрана Кристина Андреева, а постът на организационен секретар бе поверен на д-р Александър Тодоров.

По информация на партията по време на учредителното събрание са били обсъдени приоритети, свързани с бъдещото развитие на община Плевен и нуждите на жителите на региона. Сред темите са били икономическото и социалното развитие, както и вътрешнопартийните политики на формацията.

От „Прогресивна България“ съобщават още, че предстои създаването на местни партийни клубове в населените места на територията на община Плевен.