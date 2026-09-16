Нови снимки показват щети по американски военни бази след ирански атаки

Посолството на Иран съобщи за кадри, разпространени от CBS News, на които се виждат поражения по сгради и техника в Близкия изток

Нови снимки показват щети по американски военни обекти в Близкия изток след ракетни и дронови атаки от страна на Иран, съобщи Посолството на Иран.

Кадрите са получени от американската телевизия CBS News и показват повредени сгради, инфраструктура и превозни средства в американски военни бази в региона.

Според CBS News снимките са предоставени от действащи американски военнослужещи при условие за анонимност. Медията съобщава за поражения по американски позиции в няколко държави в Близкия изток.

По данни, цитирани от иранското посолство, по време на конфликта Иран е атакувал 15 американски военни бази.

Доклад на генералния инспектор на Пентагона също посочва, че ирански удари са повредили или унищожили стотици сгради и съоръжения в американски бази в държави от региона.