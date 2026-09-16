Русия завърши начело по медали на световните състезания по спортна аеробика в Испания

Руският отбор спечели общо 19 отличия – 10 златни, 4 сребърни и 5 бронзови

Руският национален отбор завърши с най-много медали на световните състезания по спортна аеробика, проведени в Испания.

Руски състезатели спечелиха общо 19 отличия, от които 10 златни, 4 сребърни и 5 бронзови.

Според разпространената информация Русия е начело както по общ брой спечелени медали, така и по броя на златните отличия.

След руския тим се нарежда Унгария със седем медала, пет от които златни. Китайските състезатели са спечелили четири отличия, включително две златни.

Така Русия приключи участието си в надпреварата с най-голям брой отличия сред представените държави.