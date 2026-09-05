Петър Петров, „Възраждане“: Четири сигнала на 112 и тежко убийство – имало ли е пропуски в реакцията на МВР?

Народният представител настоя резултатите от вътрешната проверка да бъдат оповестени, за да стане ясно имало ли е нарушения и забавяне

Четири сигнала на телефон 112 са подадени във връзка с агресивното поведение на мъжа, задържан след убийството на млада жена в столичния квартал „Бъкстон“, за което бе обвинен украински гражданин. Това стана ясно след въпрос на народния представител от „Възраждане“ и зам.-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Петър Петров към министъра на вътрешните работи.

Петров поиска да бъде изяснена цялата хронология на действията на МВР в сутрешните часове на 31 август – от първото обаждане на телефон 112 до пристигането на полицейските екипи и задържането на заподозрения. Той постави въпроса дали реакцията е била достатъчно бърза и дали по-ранна намеса на органите на реда е могла да предотврати тежкото престъпление или поне да ограничи опасността за хората в района.

Министърът на вътрешните работи потвърди, че са постъпили общо четири обаждания на телефон 112 – в 5:28 ч., 5:42 ч., 6:00 ч. и 6:32 ч. Всички са били насочени към Шесто районно управление на СДВР и са се отнасяли до лице във видимо неадекватно състояние, което нанася щети по автомобили и фасадата на жилищна сграда.

Само четири минути след първия сигнал към района е бил насочен полицейски патрул. Подаденият адрес обаче не е бил точен и служителите са посетили друго място. При извършения обход те не са открили нито описания агресивен мъж, нито повредени автомобили.

Петър Петров посочи, че не става ясно защо екипът не е осъществил обратна връзка със сигналоподателя. Народният представител постави акцент върху последвалите две нови обаждания на същия сигналоподател (в 5:42 ч. и в 6:00 ч.) и настоя вътрешната проверка да установи каква информация е била предоставена при тях и какви действия са предприети.

„Защо нищо не се е случило, когато същият сигналоподател се е обадил още два пъти на телефон 112 – в 5:42 ч. и в 6:00 ч.?“, попита народният представител.

Междувременно в 6:09 ч. са постъпили два други приоритетни сигнала – за горящ автомобил в квартал „Драгалевци“ и за побой в квартал „Красно село“. Министърът на вътрешните работи уточни, че двата свободни към този момент патрула на Шесто районно управление са били насочени към тези случаи, вместо към подадения за втори и за трети път сигнал на 112 от същия подател.

При четвъртото обаждане сигналоподателят е успял да конкретизира адреса. Към мястото са насочени два полицейски екипа, които установяват подателя на сигнала, два увредени автомобила и счупени прозорци при входа на жилищната сграда. На междуетажна площадка е открит и задържан мъжът, отговарящ на описанието от сигналите.

Петър Петров настоя да бъде установено и точното време, за което полицейските екипи са достигнали до адреса след неговото конкретизиране. Той обърна внимание, че информацията в медиите е, че екипът е пристигнал в 7:00 ч., тоест цели 27 минути след обаждането. А също и че все пак, още не е ясно кога точно е било извършено убийството, поради което хронологията на действията на полицията е от ключово значение, за да се установи дали реакцията е била своевременна.

Министърът на вътрешните работи потвърди, че е разпоредена вътрешна проверка на действията по случая и че тя все още не е приключила. Проверката трябва да установи и колко бързо са били насочени полицейските екипи след конкретизирането на адреса при последния сигнал.

„Да се надяваме, че вътрешната проверка ще разясни дали има евентуално нарушения на органите. Дано да няма такива, силно се надявам, и дано резултатите от нея бъдат оповестени, за да може обществото да има доверие, че когато подава сигнали на телефон 112, ще получи наистина бърза и адекватна реакция, евентуално с превенция на още по-тежки престъпления“, заяви Петър Петров. Той пое ангажимент да изиска доклада от вътрешната проверка в следващите дни.