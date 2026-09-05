Странджа се превръща в хит за есенен релакс, риболов и приключения сред природата

Краят на лятото и началото на есента дават нов повод да преоткрием района около Малко Търново – с риболов, природни маршрути, древни светилища и автентична местна кухня

С края на активния морски сезон все повече туристи търсят алтернатива на шумните курорти и се насочват към по-спокойни места сред природата. Странджа планина се очертава като отлична дестинация за късно лято и есен – за кратки уикенд пътувания, риболов, разходки, културен туризъм и истински релакс.

Само на 60 километра от Бургас и на 10 километра от Малко Търново хотел-ресторант „Рибарникъ“ предлага възможност подобно пътуване да съчетае почивка сред природата, добра кухня и удобна отправна точка към някои от най-интересните забележителности на Природен парк „Странджа“. Комплексът се намира сред тишината на планината, а ресторантът му е разположен на два етажа и разполага с лятна градина. (РИБАРНИКЪ)

Един уикенд – десетки възможности

Районът предлага впечатляващо разнообразие от маршрути и преживявания.

Посетителите могат да разгледат музеите на Малко Търново, да се потопят в атмосферата на старинното село Бръшлян, да посетят водопада Докузак или да се отправят към местността „Пропада“ с нейния древен могилен некропол.

Сред най-интересните места са още загадъчният параклис „Света Троица“, историческата местност „Петрова нива“, изворите на река Младежка, тракийското светилище „Камъка“, древният комплекс „Мишкова нива“, връх Голямо Градище, скалното оброчище „Индипасха“ и пещера „Света Марина“.

Тук Странджа показва различните си лица – природно, историческо, духовно и мистично.

Риболовът като част от почивката

Една от най-привлекателните възможности за гостите в района остава риболовът – преживяване, което все по-често се превръща в част от търсената „бавна почивка“.

Вместо натоварена програма, туристите могат да изберат ден сред природата, риболов и спокойствие, последвани от вечеря с прясно приготвена риба.

Именно рибните специалитети са сред акцентите в ресторанта на „Рибарникъ“, където според официалната информация прясно уловената риба се приготвя по различни начини от майстори готвачи. (РИБАРНИКЪ)

Алтернатива на традиционния морски уикенд

Тенденцията към по-кратки пътувания, природен туризъм и търсене на автентични места прави Странджа все по-интересна и извън традиционния летен сезон.

Близостта до Бургас позволява туристът само за около час да замени морския пейзаж с планинска тишина, зелени маршрути и усещане за напълно различен свят.

„Странджа е една от най-силните и все още недостатъчно преоткрити туристически дестинации на България. Тук можеш сутринта да се събудиш сред абсолютна тишина, да отидеш за риба, след това да посетиш тракийско светилище или водопад и вечерта да седнеш на маса с хубава прясна риба. Това е туризмът, който все повече хора търсят – истински, спокоен и близо до природата.“

— Атанас Лазаров, продуцент и основател на Destinations TV

Хотел-ресторант „Рибарникъ“ предлага и възможности за организиране на семейни тържества, корпоративни срещи и по-големи събития благодарение на двуетажния си ресторант и лятната градина. (РИБАРНИКЪ)

Така тази есен Странджа може да бъде не просто спирка по пътя към морето, а самостоятелна туристическа дестинация – за релакс, риболов, вкусна храна и среща с една от най-мистичните планини в България.