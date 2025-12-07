неделя, декември 7, 2025
Политика

Павел Георгиев: София продължава да бъде най-замърсената столица в ЕС

Редактор

„Само преди месец в разгара на кризата с боклука в София, кметът Терзиев беше награден в Рио де Жанейро с приз за “Здрави градове и силни общности”.
В същото време София продължава да бъде най-замърсената столица в ЕС и вторият най-замърсен град в Европа по данни на IQAir.
A данните са смразяващи – до 20% от общата смъртност в града е пряко свързана със замърсяването на въздуха. Иначе казано всеки пети софиянец е изложен на фатален риск заради дългогодишното бездействие на властта.
България губи милиарди годишно поради косвени здравни разходи – лечение на астма, инфаркти, инсулти, причинени от токсичния въздух. Вместо тези пари да отидат за детски градини, за паркове, за по-добър живот, плащаме суровата цена за собственото си отравяне!
Няма нужда от екскурзии до Рио, необходими са драстични, незабавни мерки:
– 100% субсидия и незабавно изпълнение на програмите за подмяна на стари отоплителни уреди с екологични алтернативи (термопомпи, газ).
– СТОП на горенето на твърдо гориво – категорична и бърза забрана за отопление с въглища и дърва още до 2027г. 
– Спиране на хаоса със сметосъбирането и почистването на улиците. 
– Мащабно, ударно озеленяване на града и изграждане на зелени пояси – особено в най-замърсените квартали, със силни филтриращи дървесни видове, които да действат като естествена бариера срещу праха.
Здравето не търпи отлагане!

