Павел Георгиев: София продължава да бъде най-замърсената столица в ЕС

„Само преди месец в разгара на кризата с боклука в София, кметът Терзиев беше награден в Рио де Жанейро с приз за “Здрави градове и силни общности”.

В същото време София продължава да бъде най-замърсената столица в ЕС и вторият най-замърсен град в Европа по данни на IQAir.

A данните са смразяващи – до 20% от общата смъртност в града е пряко свързана със замърсяването на въздуха. Иначе казано всеки пети софиянец е изложен на фатален риск заради дългогодишното бездействие на властта.

България губи милиарди годишно поради косвени здравни разходи – лечение на астма, инфаркти, инсулти, причинени от токсичния въздух. Вместо тези пари да отидат за детски градини, за паркове, за по-добър живот, плащаме суровата цена за собственото си отравяне!

Няма нужда от екскурзии до Рио, необходими са драстични, незабавни мерки:

– 100% субсидия и незабавно изпълнение на програмите за подмяна на стари отоплителни уреди с екологични алтернативи (термопомпи, газ).

– СТОП на горенето на твърдо гориво – категорична и бърза забрана за отопление с въглища и дърва още до 2027г.

– Спиране на хаоса със сметосъбирането и почистването на улиците.

– Мащабно, ударно озеленяване на града и изграждане на зелени пояси – особено в най-замърсените квартали, със силни филтриращи дървесни видове, които да действат като естествена бариера срещу праха.

Здравето не търпи отлагане!„

