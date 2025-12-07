Черно море с разгром в Елитната група до 17 години

Талантите на Черно море записаха победа с 5:0 при гостуването си на Етър в мач от 15-ия кръг на Елитната група до 17 години.

„Моряците“ на Тодор Колев изиграха силен двубоя и заслужено спечелиха трите точки.

Варненци откриха резултата в 27-ата минута чрез Мартин Пенчев, а в 34-ата отново той покачи на 2:0. През втората част се разписаха Стефан Монев и Евгений Ченков, а Мартин Пенчев реализира за 5:0, с което оформи своя хеттрик в тази среща.

Така Черно море ще зимува на четвърта позиция в класирането в Елитната група с актив от 31 точки, с колкото са втория Септември София и третия Левски. Лидер е тимът на Лудогорец с 40 точки.

Димитър Георгиев, Мартин Пенчев, Мариян Михайлов, Стилиян Тодоров, Симеон Желязков, Антони Димитров, Георги Цанков, Стефан Монев, Боян Русинов, Кирил Петров, Евгений Русланович (Георгий Кисе, Габриел Стоянов, Ивайло Колев, Никола Христов, Румен Илиев, Мартин Тодоров, Пресиян Алексиев, Росен Диманов).

