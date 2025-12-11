четвъртък, декември 11, 2025
Последни:
Политика

ПП–ДБ иска оставката на кмета на Пловдив заради допусната заплаха за сигурността на десетки хиляди граждани по време на протеста

Редактор

Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ настоява за незабавната оставка на кмета на Пловдив Костадин Димитров, като го обвинява в допускане на пряка заплаха за сигурността на гражданите по време на мащабния протест на 10 декември.

Според коалицията, действията на общинската администрация в този ден са били не само некомпетентни, но и в разрез със закона.

По техни думи, Община Пловдив е издала две отделни разрешения за два протеста, насрочени за едно и също време и място – решение, което според тях създава напълно предвидим риск от напрежение и инциденти. Първото разрешение е подписано от заместник-кмета по обществен ред Ангел Славов, а второто – от заместник-кмета Николай Бухалов. Двата протеста, подчертават от ръководствата на ПП–ДБ, са имали несъвместими искания и ценностни позиции, което е превърнало ситуацията в сериозна заплаха за обществения ред.

Коалицията е категорична, че с това си действие местната власт е нарушила чл. 12 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, който изрично забранява провеждането на събрания, когато съществува непосредствена опасност за сигурността на гражданите. В позицията им се посочва, че политическата и административна отговорност не може да бъде прехвърлена върху заместник-кметовете, тъй като крайната отговорност се носи от кмета на общината.

„Подписите на двамата заместник-кметове не освобождават от отговорност кмета Костадин Димитров. Той има задължение да упражнява контрол и да гарантира сигурността на гражданите, особено при събития с толкова висок обществен заряд“, се казва в позицията на коалицията.

От ПП–ДБ благодарят на гражданите за мирното и отговорно поведение по време на протеста, както и на организаторите, доброволците и служителите на МВР, които с професионалните си действия са предотвратили ескалация, независимо от допуснатите управленски грешки.

Коалицията е категорична, че запазването на реда не е заслуга на общината, а въпреки нейните действия. Според тях, подобна ситуация демонстрира опасна управленска немарливост, която не може да бъде подмината без последици.

„Кмет, който допуска подобно струпване на протестиращи с противоположни искания, без адекватна координация и без гаранции за сигурността, не може да остане на поста си.

Интересно от мрежата

Вижте още

Какво трябва да се случи, за да се вдигнат заплатите на младите лекари?

Редактор

Възраждане: Борбата за лева продължава

Редактор

Какво е да си европеец, според Ивайло Вълчев?

Редактор

Pin It on Pinterest