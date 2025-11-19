ЕК представя Програма за потребителите до 2030 г.

Европейската комисия прие Програма за потребителите до 2030 г. — стратегически план за политиката на ЕС в областта на защитата на потребителите през следващите пет години. Целите на програмата са повишаване на доверието на потребителите, осигуряване на правна яснота, подобряване на правоприлагането и облекчаване на административните процеси за предприятията. Предвидените действия са за насърчаване на защитата на потребителите и конкурентоспособността, социалната справедливост и устойчивия растеж.

Европейските потребители се ползват от едни от най-високите равнища на защита в световен мащаб. Наред с това обаче е необходимо да рамката да бъде адаптирана, за да бъде ЕС в крак с бързо променящата се среда, повишените разходи за живот, пазарните практики, особено онлайн, и рязкото увеличаване на електронната търговия. С Програмата за потребителите до 2030 г. се въвеждат нови инициативи за ефективно справяне с тези предизвикателства.

