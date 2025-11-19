сряда, ноември 19, 2025
Последни:
Региона

Заместник областният управител бе гост на литературен салон, посветен на юбилейна творческа среща с поета Боян Ангелов

Редактор

Днес, 19 ноември 2025 г., по покана на Народно читалище „Цвят 1870“ и Дружеството на писателите, заместник областният управител на Видин г-жа Ирена Николова присъства на юбилейна творческа среща по повод 70-годишнината на Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели. „Като поет с ярък талант и заслужил лауреат на Националната награда за литература „Александър Вутимски“ за 2025 г., Вашето име с достойнство стои сред водещите творци на съвременната българска поезия – символ на духовно богатство и творческа дързост, пример за всеки, който се прекланя пред силата на словото“, заяви заместник областният управител г-жа Ирена Николова и поднесе поздравителен адрес от името на областния управител г-жа Ани Арутюнян.

По време на литературния салон поетът Боян Ангелов представи пред видинската публика новия си сборник с поезия „3х23 Разстояния“, посветен на Никола Вапцаров и Александър Геров – съвременници на Александър Вутимски. 

Интересно от мрежата

Вижте още

Правителството даде зелена светлина на Община Бургас за изграждането на защитена лодкостоянка

Редактор

Над 30 млн. лв. за ключови проекти в Благоевград спечели администрацията на кмета Методи Байкушев

Редактор

Необходимото количества бутилирана вода е доставено във всички учебни заведения преди първия учебен ден, директорите по места организират навременното ѝ раздаване на децата

Редактор

Pin It on Pinterest