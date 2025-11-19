Заместник областният управител бе гост на литературен салон, посветен на юбилейна творческа среща с поета Боян Ангелов

Днес, 19 ноември 2025 г., по покана на Народно читалище „Цвят 1870“ и Дружеството на писателите, заместник областният управител на Видин г-жа Ирена Николова присъства на юбилейна творческа среща по повод 70-годишнината на Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели. „Като поет с ярък талант и заслужил лауреат на Националната награда за литература „Александър Вутимски“ за 2025 г., Вашето име с достойнство стои сред водещите творци на съвременната българска поезия – символ на духовно богатство и творческа дързост, пример за всеки, който се прекланя пред силата на словото“, заяви заместник областният управител г-жа Ирена Николова и поднесе поздравителен адрес от името на областния управител г-жа Ани Арутюнян.

По време на литературния салон поетът Боян Ангелов представи пред видинската публика новия си сборник с поезия „3х23 Разстояния“, посветен на Никола Вапцаров и Александър Геров – съвременници на Александър Вутимски.

