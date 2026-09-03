БСП – всичко ново е добре забравено старо

Докато обещава борба със зависимостите, Крум Зарков връща на бял кон бивши партийни величия

С едната ръка Крум Зарков обещава битка със зависимостите в БСП, а с другата събира около себе си хора, чието политическо минало дава достатъчно основания да зададат един неудобен въпрос: Това ли е новото начало на „Позитано“ 20?

Кадровите решения около новото ръководство на БСП предизвикаха серия от остри реакции, в които Зарков е обвинен, че говори за разграждане на зависимости, но едновременно с това връща или издига фигури, свързвани от опонентите му със старите партийни конфликти, кабинета „Орешарски“, управлението на „Желязков“, ГЕРБ и Делян Пеевски.

И списъкът, който критиците му представят, никак не е кратък.

Допълнителни въпроси предизвиква и политическото поведение на част от депутатите на БСП в предишния парламент. Критиците на новото ръководство твърдят, че социалисти са подкрепяли решения, съвпадащи с позициите на Делян Пеевски и неговата парламентарна група, като посочват като пример гласуванията около охраната на тогавашния президент Румен Радев.

Това прави заявката за рязко скъсване със стария модел още по-трудна за защита пред критиците на Зарков.

Сред имената, които получават пореден шанс на Позитано 20 са тези на Кирил Добрев, Сергей Станишев, Атанас Мерджанов, Жельо Бойчев, Иван Таков и много други .

Иван Таков – „дясната ръка“ на Зарков и неудобният въпрос за София.

Особено показателен за противниците на новия курс е Иван Таков, който заема една от най-високите позиции до Крум Зарков.

Критиците му насочват поглед най-вече към случващото се в Столичния общински съвет.

Според тях още преди години софийската организация на БСП под ръководството на Таков е започнала да участва в мнозинства и управленски решения заедно с ГЕРБ.

И оттук идва един от най-неудобните въпроси към Зарков:

За каква промяна говори председателят на БСП, ако един от най-близките му хора е обвиняван, че на практика управлява София в политическо и икономическо взаимодействие с ГЕРБ?

Може ли националното ръководство да говори за разграждане на един политически модел, ако на местно ниво ключови негови представители са обвинявани, че участват именно в него?

Кирил Добрев се връща „на бял кон“

Едно от имената, предизвикали най-силен отзвук, е това на Кирил Добрев.

В критичните публикации завръщането му е описано буквално като връщане „на бял кон“ в БСП, след като получава роля около подготовката за президентските избори.

Тук обаче противниците на Зарков отиват още по-далеч. Те припомнят отношенията между двамата и отправят твърдения за политически зависимости още от периода, когато Зарков беше служебен министър на правосъдието.

Но политическият въпрос остава.

Как човек, който се представя като алтернатива на старите зависимости, стига до решението отново да разчита на фигура, която от години е част от най-ожесточените вътрешни битки в БСП?

Ако целта е ново начало, защо толкова много от главните действащи лица изглеждат толкова добре познати?

Иван Пешев – назначението, което отвори още повече въпроси

Още по-остри са реакциите около Иван Пешев.

Критиците припомнят участието му в кабинета „Желязков“ и питат как човек от управление, спрямо което Зарков демонстрира критична позиция, се оказва част от най-тясното партийно ръководство.

Но атаката не спира дотук.

В разпространяваните публикации се отправят тежки твърдения за връзки на членове на семейството на Пешев с Делян Пеевски и свързвани с него бизнес интереси.

Това са сериозни обвинения, които не са доказани от предоставената информация и не могат да бъдат представяни като установени факти.

Тъкмо затова обаче възниква друг въпрос: защо Зарков избира за най-тесния си политически кръг човек, около когото вече се натрупват подобни публични обвинения?

Атанас Мерджанов и дългата сянка на 2013 година

И тук критиците на новото ръководство се връщат към една от най-тежките политически кризи в историята на БСП – избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС през 2013 година.

Припомня се публичната позиция на Мерджанов от онзи период, когато като представител на БСП защитаваше решението на депутатите да се съобразят с предложението на тогавашния премиер Пламен Орешарски.

Днес Мерджанов е сред хората около Зарков.

И въпросът на критиците е болезнено прост:

Точно тези хора ли трябва да символизират освобождаването на БСП от старите зависимости?

Защото политическата памет не започва от деня, в който едно ново ръководство е избрано. Тя включва и решенията, които неговите членове са защитавали преди години.

Жельо Бойчев – още едно познато лице от ерата „Орешарски“

То също връща разговора към 2013 година.

Опонентите на Зарков припомнят политическата му роля по време на кабинета „Орешарски“ и позицията му около избора на Пеевски за председател на ДАНС.

Днес Бойчев отново е сред фигурите, които критиците поставят до името на Зарков.

И тук проблемът вече не е само в една конкретна биография.

Когато едно след друго в новото ръководство се появяват имена, свързани с един от най-тежките периоди за доверието към БСП, обещанието за промяна става все по-трудно за обяснение пред хората, които очакваха именно скъсване с това политическо наследство.

Сергей Станишев – може би най-неудобният символ

Името му неизбежно връща БСП към управлението на Пламен Орешарски и драматичните събития около избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС.

Затова критиците на Зарков задават въпрос, който трудно може да бъде заобиколен:

Как се води битка срещу влиянието на Пеевски с хора, които са били част от политическата конструкция, при която се стигна до най-спорния му избор през 2013 година?

Това вече не е просто кадрови въпрос.

Това е въпрос за политическата достоверност на Крум Зарков.

Колко „ново“ всъщност е новото ръководство?

Едно име може да бъде случайност. Второ – политически компромис. Но когато списъкът започне да става все по-дълъг, критиците вече виждат модел.

Кирил Добрев. Сергей Станишев. Атанас Мерджанов. Жельо Бойчев. Иван Таков. Иван Пешев.

Различни политически биографии, различни периоди и различни обвинения.

Но всички те се превръщат в част от един и същи неудобен въпрос към председателя на БСП:

С кого точно Крум Зарков възнамерява да разгражда зависимостите?

Но политическата отговорност е нещо различно.

Когато обещаваш промяна, носиш отговорност и за хората, които избираш да я осъществят.

Нов курс или нова опаковка на старото БСП?

Точно тук е голямото противоречие.

Крум Зарков изгради политически образ на човек, който иска да се противопостави на зависимостите и да даде друга посока на БСП.

Но кадровата политика е моментът, в който думите трябва да се превърнат в действия.

Ако „новото начало“ се прави със стари партийни лица, ако борбата с един модел върви паралелно с местни взаимодействия с политическите му противници и ако хора от предишни управления отново се оказват в центъра на властта в партията, критиците напълно закономерно ще питат:

Изборът на Зарков е предопределен от зависимостта му към Добрев, за да бъде лесно контролиран, цената на този избор е, че за първи път в 130 годишната си история БСП остана извън парламента и на частичните местни избори се сви до 300 гласа

Отговорът няма да бъде даден от декларациите на „Позитано“ 20.

Ще бъде даден от назначенията, гласуванията, коалициите и решенията на новото ръководство.