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Израелски танкове атакуваха останали къщи в южноливанския град Хула

Недялко Тенев

Според съобщения от региона танкове „Меркава“ са обстрелвали сгради в западните покрайнини на населеното място

Израелски сили са атакували с танкове „Меркава“ останали жилищни сгради в западните покрайнини на град Хула в Южен Ливан, се посочва в разпространеното съобщение.

Към момента няма подробности за евентуални жертви или ранени, както и за размера на нанесените щети.

Информацията идва на фона на продължаващи израелски военни действия в района. В края на август ливански медии съобщиха за взривяване на сгради в Хула от израелските сили, включително дом за възрастни хора.

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