Завърши XI Национален и III Международен фестивал „Пусть всегда будет солнце“

В НЧ „Искра“ в гр. Казанлък се състоя заключителният етап на ХI Национален и III Международен фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце“, в който взеха участие повече от 200 млади таланти от всички краища на страната и чужбина.

Сред участниците от чужбина се отличиха Сипър и Северен Кипър, Приднестровието и Русия.

Фестивалът беше открит от Кристина Иванова – Първи заместник-председател и главен секретар на Национално Движение Русофили.

Бяха получени поздравителни адреси от Министъра на външните рпаботи на Русия С. Лавров, Посланика на РФ в България Елеонора Митрофанова, Председателя на комисията на Държавната дума ва РФ по международни дела и председател на Руския фонд на мира Леонид Слуцки и др.

С. Лавров отбеляза в своето приветствиее, че това мероприятие е призвано да усили интереса към руския език и към културните традиции и историчеко наследство на многонационална Русия.

Е. Митрофанова каза, че фестивалът е тържество на разбишрателстото и дружбата. Този културен мост е по-здрав от политическите прегради.

На Фестивала присъства Михаил Лаурук – ръководител на румънската секция на Международното Движение Русофили, който връчи наградите на победителите.

Участниците се състезаваха в четири категории: поезия, песен – индивидуално изпълнение, песен – колективно изпълнение и танци в различните възрастови групи.

В България фестивалът се провежда от 2014 година. През 2023 година, след създаването на Международното движение на русофилите, той стана международен. Броят на международните участници се увеличава, като тази година обхвана единадесет страни.

