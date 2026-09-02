Варна беше сцена. А сцената беше красота! Финалът на „Мисис България Свят 2026“

За мен, Красимир Недялков – дизайнер, шоумен и попизпълнител, беше чест и истинско удоволствие да бъда специален гост на финала на „Мисис България Свят 2026“ във Варна. Искам специално да благодаря на Ева Добрева – за поканата, за отношението, за уважението и най-вече за всичко, което правиш през годините за Варна и България. Ева, ти не просто организираш събития. Ти създаваш емоции. Ти създаваш сцена. Ти създаваш възможности. Ти създаваш празник за хората.

Да превърнеш входа на Морската градина в истинска сцена на красота, мода, музика, стил и блясък е не само професионализъм. Това е смелост, визия и любов към града. А има нещо, което заслужава да бъде казано високо:

ТОЗИ ПРАЗНИК БЕШЕ БЕЗПЛАТЕН ЗА ВАРНА И ЗА ГОСТИТЕ НА ГРАДА! Във време, в което почти всичко има цена, да създадеш мащабно събитие и да отвориш вратите му за всички – за семейства, гости, любители на модата и красотата, за хората на Варна – това заслужава огромен РЕСПЕКТ!

Ева, благодаря ти за отношението. Благодаря ти за уважението. Благодаря ти за доверието. Но най-вече ти благодаря за примера. Ти показваш как един млад човек трябва да върви по пътя, който е избрал – да твори, да следва мечтите си, да не се страхува от големите идеи и да оставя след себе си нещо стойностно. Защото мечтите не се сбъдват само с желание. Те се сбъдват с работа, постоянство, смелост и вяра. И точно това виждам в теб.

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛКАТА НА „МИСИС БЪЛГАРИЯ СВЯТ 2026“! Пожелавам ѝ да носи короната със самочувствие, достойнство и класа и да представи България с гордост и увереност!

А на Варна пожелавам още много такива вечери. Повече сцена. Повече музика. Повече мода. Повече красота. Повече талант. Повече смели хора, които да създават. И повече празници, които са ЗА ХОРАТА!

Защото когато Варна има сцена, има светлина. А когато на тази сцена има хора с мечти, талант и сърце – Варна блести!

Благодаря ти, Ева! Продължавай да твориш. Продължавай да мечтаеш. Продължавай да бъдеш пример. С уважение и възхищение, Красимир Недялков дизайнер • шоумен • попизпълнител