ОП „ФЛОР“ почиства главната улица на село Дивотино

Екипите премахват сухи клони, кастрят дървета и почистват участъците край пътното платно

ОП „ФЛОР“ извършва дейности по почистване на главната улица в село Дивотино, община Перник.

Екипите на общинското предприятие премахват сухи клони и кастрят дървета, чиито клони са надвиснали над пътното платно. Паралелно с това се почистват и регулите покрай пътя.

Призив към шофьорите за повишено внимание

Заради работата на екипите и специализираната техника водачите трябва да преминават с повишено внимание през участъците, в които се извършват дейностите.

Работата на ОП „ФЛОР“ няма да приключи с Дивотино. През следващите дни почистването ще продължи и в други населени места на територията на община Перник.