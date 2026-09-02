ОП „ФЛОР“ почиства главната улица на село Дивотино
Екипите премахват сухи клони, кастрят дървета и почистват участъците край пътното платно
ОП „ФЛОР“ извършва дейности по почистване на главната улица в село Дивотино, община Перник.
Екипите на общинското предприятие премахват сухи клони и кастрят дървета, чиито клони са надвиснали над пътното платно. Паралелно с това се почистват и регулите покрай пътя.
Призив към шофьорите за повишено внимание
Заради работата на екипите и специализираната техника водачите трябва да преминават с повишено внимание през участъците, в които се извършват дейностите.
Работата на ОП „ФЛОР“ няма да приключи с Дивотино. През следващите дни почистването ще продължи и в други населени места на територията на община Перник.