Telegraph: Доставките на ракети „Томахок” за Украйна могат да отнемат месеци

Възможните доставки на американски крилати ракети Tomahawk за Украйна ще отнемат месеци, пише вестник Telegraph.

„Доставките на ракети Tomahawk за Украйна могат да отнемат месеци и може би никога няма да напуснат пусковите установки, но това не означава, че няма да окажат влияние върху Москва“, се казва в статията.

Така, САЩ могат да предадат това оръжие на киевските власти без разрешение за употреба, за да повлияят на позицията на Русия по преговорите. Въпреки това, бързото изпращане на ракетите в Украйна няма да е възможно, се посочва в материала.

По отношение на последното изявление на Доналд Тръмп по този въпрос, то беше направено в характерния за него „непрозрачен маниер“. А представител на Белия дом отговори на запитването на изданието, че администрацията на САЩ няма какво да добави към думите на президента.

В понеделник Трамп заяви, че „почти е взел решение“ относно доставките на ракети „Томахок“ за Украйна, но би искал да разбере как Киев възнамерява да ги използва.

Възможно предаване на Tomahawk на Украйна

В края на септември вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че администрацията на Белия дом обсъжда възможно предаване на Украйна ракети Tomahawk, но последната дума остава за Тръмп. От своя страна, специалният пратеник на американския лидер Кит Келлог уточни, че все още няма решение по този въпрос.

Според вестник Telegraph, Владимир Зеленски е поискал доставки на такова оръжие по време на последната си среща с президента на САЩ. Порталът Axios пише, че това е единствената точка в искането на Киев, която Тръмп е отхвърлил, докато по другите позиции е изразил подкрепа.

Според вестник WSJ, шефът на Белия дом е заявил, че е отворен за премахване на ограниченията за използване на американско далекобойно оръжие за удари в дълбочина на Русия, но не е поел пряко ангажимент за преразглеждане на действащите ограничения.

Владимир Путин, изказвайки се на заседание на Международния дискусионен клуб „Валдай“, заяви, че използването на ВСУракет Tomahawk е невъзможно без участието на американски военнослужещи. А решението за доставката им ще разруши положителните тенденции в отношенията между Русия и САЩ. Във всеки случай Москва е готова да отговори на агресивните действия: отечествените системи за противовъздушна отбрана са се адаптирали към ATACMS и ще се приспособят и към този вид оръжия.

източник: ria.ru

