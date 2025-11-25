В Макао се проведоха семинари за изучаване на решенията на Четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП

Делегациите на ЦК на ККП за насърчаване на духа на Четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП проведоха семинари в Макао на 22 и 23 ноември и направиха обмен с местните жители.

Хоу Дзиенгуо, член на делегацията за Макао и директор на Китайската академия на науките заяви, че 15-ият петгодишен план (2026-2030) на страната се фокусира върху укрепването на оригиналните иновации, справянето с ключови основни технологии и насърчаването на дълбоката интеграция между научно-технологичните и индустриалните иновации. Той препоръча Макао да засили сътрудничеството с останалите градове в района на Големия залив „Гуандун-Хонконг-Макао“, да увеличи развитието на сценариите за приложение и отвореност, да ускори ефективното преобразуване и използване на основните научни и технологични постижения и да култивира нови качествени производителни сили.

Хоу Дзиенгуо предложи специалният район да използва пълноценно ролята си на платформа за търговско-икономическото сътрудничество между Китай и Португалия, както и предимствата си като свободно пристанище и отделна митническа зона, за да подпомага предприятията от континенталната част на страната да разширяват дейността си в чужбина. Това би позволило съвместното участие на Макао във висококачествено изграждане на инициативата „Един пояс, един път“, като по този начин му позволи да играе по-голяма роля в улесняването на гладкото протичане на вътрешната и международната икономическа циркулация, добави още Хоу Дзиенгуо.

